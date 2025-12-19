Prima pagină » Economie » Cum vor arăta salariile în România până în 2040. Câți bani vei putea câștiga în meseria ta de astăzi

Cum ar putea arăta salariul tău peste 4, 10 sau 15 ani? Pe baza tendințelor actuale din piața muncii, a deficitului de specialiști și a ritmului de digitalizare, o analiză orientativă conturează evoluția veniturilor pentru cele mai căutate meserii din România până în anul 2040, scrie Cancan.ro.

Tot mai mulți români se întreabă cum vor evolua veniturile lor pe termen mediu și lung. Într-un context economic marcat de digitalizare accelerată, investiții în infrastructură și lipsă de forță de muncă în anumite domenii, salariile sunt așteptate să crească semnificativ în următoarele decenii.

Domenii precum IT-ul, medicina, data science sau securitatea cibernetică sunt așteptate să rămână printre cele mai bine plătite și după 2035. Un inginer software senior, un specialist IT sau un medic specialist ar putea ajunge, până în 2040, la salarii lunare care se apropie sau chiar depășesc pragul de 40.000 de lei.

AFLAȚI AICI CUM VOR ARĂTA SALARIILE ÎN ROMÂNIA ÎN URMĂTORII 15 ANI

