Cutremur în Liga 1: Gino Iorgulescu vrea campionat cu 12 echipe. „O să umblăm la licențierea cluburilor”

Liga 1 stă pe un butoi de pulbere după ultima ieșire publică a șefului LPF, Gino Iorgulescu. „Bomba” finalului de an se referă reducerea numărului de cluburi în prima divizie – campionat cu 12 echipe, asta vrea conducerea Ligii Profesioniste.

La baza demersului pregătit de Gino Iorgulescu ar sta numeroasele probleme financiare cu care se confruntă cluburile.

„Nu sunt stadioane, nu sunt condiții…”

Mai mult, LPF intenționează să înăsprească regulile pentru obținerea licenței. Pe viitor, cine va dori să întâlnească „granzii” FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova în partide oficiale va trebui să facă investiții serioase, amenință Iorgulescu.

Într-un interviu acordat în exclusivitate PROSPORT.RO, șeful LPF a spus că își dorește să se ajungă în cel mai scurt timp la un campionat cu 12 echipe.

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a dezvăluit Gino Iorgulescu.

Ca argument în favoarea propunerii sale, fostul mare internațional a spus că, în noul format, formațiile care ne reprezintă în cupele europene și-ar putea amâna mai ușor partidele din competiția internă.

„Mai e o problemă. Atunci când se joacă în cupele europene, nu mai avem date ca să amânăm niște meciuri. Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente.

Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe. S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile. Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a mai spus Gino Iorgulescu.

În actualul sistem competițional, șase echipe merg în play-off, iar restul de 10 ajung în play-out. Două retrogradează direct în Liga 2, iar alte două merg la barajul pentru menținere/promovare.

Rămâne de văzut dacă cluburile din Liga 1 vor fi de acord cu propunerea făcută de șeful Ligii Profesioniste de Fotbal.

