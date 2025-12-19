TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul loc nu e nici București, nici Cluj-Napoca

La final de an, Gândul.ro a realizat un top al celor mai bogate orașe din România. Surprinzător pentru mulți, pe primul loc nu este nici Cluj-Napoca și nici Bucureștiul. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată care sunt orașele din România unde e cel mai bine să trăiești? Acestea se numără printre cele mai bogate din țară.

Când vine vorba despre orașele bogate din România, mai multe persoane cred că acolo unde este chiria cea mai scumpă se și trăiește cel mai bine. Adevărul este însă altul.

Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025

Pe primul loc, surprinzător pentru mulți, nu se află Bucureștiul sau Clujul, ci orașul Voluntari (Pipera), cu cea mai mare densitate de milionari raportată la numărul de locuitori.

Poziția a doua este ocupată de București. Capitala găzduiește un procent de peste 50% din milionarii României.

Pe locul trei avem Clujul, este cunoscut drept cel mai scump oraș imobiliar, iar bogăția este generată de export de tehnologie.

Locul patru este ocupat de Timișoara. Orașul prezintă o elită stabilă de antreprenori cu afaceri de producție pentru export.

La mijlocul clasamentului găsim orașul Constanța, renumit pentru „averi vechi” și active portuare masive. Imediat după găsim Brașovul, recunoscut pentru rolul său de magnet pentru investitori străini, dar și bucureșteni care se relochează.

Pe locurile șapte și opt avem Sibiu și Oradea, primul recunoscut pentru discreție financiară, dar capital imens, iar al doilea cu cel mai mare salt de prosperitate individuală din ultimul deceniu,

Pe ultimele locului regăsim Arad și Corbeanca, procentul milionarilor raportat la populație este unul uriaș pentru ambele orașe.

Recomandările autorului: