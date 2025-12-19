Prima pagină » Actualitate » TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul loc nu e nici București, nici Cluj-Napoca

TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul loc nu e nici București, nici Cluj-Napoca

19 dec. 2025, 08:46, Actualitate
TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul loc nu e nici București, nici Cluj-Napoca

La final de an, Gândul.ro a realizat un top al celor mai bogate orașe din România. Surprinzător pentru mulți, pe primul loc nu este nici Cluj-Napoca și nici Bucureștiul. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată care sunt orașele din România unde e cel mai bine să trăiești? Acestea se numără printre cele mai bogate din țară.

Când vine vorba despre orașele bogate din România, mai multe persoane cred că acolo unde este chiria cea mai scumpă se și trăiește cel mai bine. Adevărul este însă altul.

Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025

Pe primul loc, surprinzător pentru mulți, nu se află Bucureștiul sau Clujul, ci orașul Voluntari (Pipera), cu cea mai mare densitate de milionari raportată la numărul de locuitori.

Poziția a doua este ocupată de București. Capitala găzduiește un procent de peste 50% din milionarii României.

Pe locul trei avem Clujul, este cunoscut drept cel mai scump oraș imobiliar, iar bogăția este generată de export de tehnologie.

Locul patru este ocupat de Timișoara. Orașul prezintă o elită stabilă de antreprenori cu afaceri de producție pentru export.

La mijlocul clasamentului găsim orașul Constanța, renumit pentru „averi vechi” și active portuare masive. Imediat după găsim Brașovul, recunoscut pentru rolul său de magnet pentru investitori străini, dar și bucureșteni care se relochează.

Pe locurile șapte și opt avem Sibiu și Oradea, primul recunoscut pentru discreție financiară, dar capital imens, iar al doilea cu cel mai mare salt de prosperitate individuală din ultimul deceniu,

Pe ultimele locului regăsim Arad și Corbeanca, procentul milionarilor raportat la populație este unul uriaș pentru ambele orașe.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine au fost druizii?
FLASH NEWS Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
10:53
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
FLASH NEWS Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025
10:51
Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025
Gândul de Vreme Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile
10:38
Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Toți președinții au avut putere atunci când au ajuns la Cotroceni”
10:30
Ion Cristoiu: „Toți președinții au avut putere atunci când au ajuns la Cotroceni”
FLASH NEWS Ce-și dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun, cu care s-a întâlnit în Finlanda: „Dacă lucrează la nivelul ăsta de abstract”
10:21
Ce-și dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun, cu care s-a întâlnit în Finlanda: „Dacă lucrează la nivelul ăsta de abstract”

Cele mai noi