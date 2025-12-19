Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Protestul de la Londra nu a fost organizat de suveraniști. La Londra se află un grup care este un vârf de lance încă din 2014”

Andrei Rosz
19 dec. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Protestul de la Londra nu a fost organizat de suveraniști. La Londra se află un grup care este un vârf de lance încă din 2014”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum protestul de la Londra a fost organizat de un grup obedient. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Deci Nicușor Dan, la ora 22:00 a coborât din mașină ca să meargă la întâlnirea cu diaspora organizată de el. Un comando, pe care îl știm dintotdeauna, l-a așteptat în timp ce cobora, cu lozinci care nu erau ostile. Dar nu era nici: Nicușor, te iubim…

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum protestul de la Londra a fost organizat de un grup obedient. Acesta a început prin a spune că acest grup este o unitate. Mai mult de atât, jurnalistul a adăugat că este o unitate adversară SRI-ului. Protestul de la Londra, susține acesta, a fost oarecum ostil pentru Nicușor Dan.

„Hai să ne uităm la Londra, Marius Tucă, băieții ăia care au venit cu afiș sunt o unitate, o știu. Adversara, unitatea care este adversară la SRI. Erau într-un fel o manifestare, totuși, ostilă lui, pentru că el… E foarte important, că suveraniștii au dat prost momentul ăla. Deci Nicușor Dan, la ora 22:00 a coborât din mașină ca să meargă la întâlnirea cu diaspora organizată de el. Un comando, pe care îl știm dintotdeauna, l-a așteptat în timp ce cobora, cu lozinci care nu erau ostile. Dar nu era nici: Nicușor, te iubim… Și cu afișe ca în piață, aceleași cu justiția. Sigur că s-a rătăcit pe acolo și un suveranist. Da, dar după asta s-a rezultat de acolo… Nu suveraniștii au organizat, Marius. La Londra este vârful de lance al celor care în 2014… Mai ții minte? Păi să i se întâmple așa ceva lui Iohannis? Păi fugea, se ducea prin păduri. Sau lui Traian Băsescu?”, a explicat jurnalistul.

 

