Ion Cristoiu: „Protestul de la Londra nu a fost organizat de suveraniști. La Londra se află un grup care este un vârf de lance încă din 2014”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum protestul de la Londra a fost organizat de un grup obedient. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Deci Nicușor Dan, la ora 22:00 a coborât din mașină ca să meargă la întâlnirea cu diaspora organizată de el. Un comando, pe care îl știm dintotdeauna, l-a așteptat în timp ce cobora, cu lozinci care nu erau ostile. Dar nu era nici: Nicușor, te iubim…”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum protestul de la Londra a fost organizat de un grup obedient. Acesta a început prin a spune că acest grup este o unitate. Mai mult de atât, jurnalistul a adăugat că este o unitate adversară SRI-ului. Protestul de la Londra, susține acesta, a fost oarecum ostil pentru Nicușor Dan.