Momente dramatice pentru Dan Petrescu. Gino Iorgulescu: „Este foarte grav. Face chimioterapie. Doamne-ajută să fie un remediu!”

Dan Petrescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbalul românesc, trece prin momente extrem de dificile din punct de vedere medical. Gino Iorgulescu, președintele LPF și un apropiat al tehnicianului, a vorbit pentru Prosport.ro despre starea gravă a fostului internațional român și despre tratamentele cumplite pe care acesta le-ar urma.

Dan Petrescu se confruntă cu probleme serioase de sănătate și a dispărut complet din viața publică după despărțirea de CFR Cluj. Starea sa este descrisă ca fiind „foarte gravă” de către prietenul Gino Iorgulescu, care a recunoscut că nu a mai avut puterea să discute cu fostul mare jucător al naționalei României, scrie Prosport.ro.

Cei doi se cunosc de mulți ani, încă din perioada în care Dan Petrescu a evoluat și ulterior a antrenat-o pe FC Național, relația lor fiind una apropiată și constantă de-a lungul timpului.

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort (n.n. când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu). Se zbârlește pielea pe mine”, a recunoscut Gino Iorgulescu, pentru ProSport.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a mărturisit că a ales să nu îl mai contacteze pe Dan Petrescu după ce a aflat cât de gravă este situația acestuia.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a punctat Gino Iorgulescu.

„Face chimioterapie, nu știu ce face”

Iorgulescu a lăsat să se înțeleagă că fostul internațional Dan Petrescu ar urma un tratament complex, care ar putea include și ședințe de chimioterapie.

„Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagonosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a mai spus președintele LPF.

Gino Iorgulescu spune că problemele de sănătate ale antrenorului ar putea fi amplificate și de presiunea uriașă acumulată în ultimii ani la CFR Cluj, într-un context financiar tot mai dificil.

Ultimul meci al lui Dan Petrescu pe banca formației din Gruia a fost returul cu Hacken, partidă în care CFR Cluj a încasat șapte goluri și a ratat calificarea în Conference League.