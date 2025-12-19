Prima pagină » Sport » Momente dramatice pentru Dan Petrescu. Gino Iorgulescu: „Este foarte grav. Face chimioterapie. Doamne-ajută să fie un remediu!”

Momente dramatice pentru Dan Petrescu. Gino Iorgulescu: „Este foarte grav. Face chimioterapie. Doamne-ajută să fie un remediu!”

Mihai Tănase
19 dec. 2025, 09:05, Sport
Momente dramatice pentru Dan Petrescu. Gino Iorgulescu: „Este foarte grav. Face chimioterapie. Doamne-ajută să fie un remediu!”
Dan Petrescu - Foto: Mediafax foto - George Fluster

Dan Petrescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbalul românesc, trece prin momente extrem de dificile din punct de vedere medical. Gino Iorgulescu, președintele LPF și un apropiat al tehnicianului, a vorbit pentru Prosport.ro despre starea gravă a fostului internațional român și despre tratamentele cumplite pe care acesta le-ar urma.

Dan Petrescu se confruntă cu probleme serioase de sănătate și a dispărut complet din viața publică după despărțirea de CFR Cluj. Starea sa este descrisă ca fiind „foarte gravă” de către prietenul Gino Iorgulescu, care a recunoscut că nu a mai avut puterea să discute cu fostul mare jucător al naționalei României, scrie Prosport.ro.

Cei doi se cunosc de mulți ani, încă din perioada în care Dan Petrescu a evoluat și ulterior a antrenat-o pe FC Național, relația lor fiind una apropiată și constantă de-a lungul timpului.

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort (n.n. când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu). Se zbârlește pielea pe mine”, a recunoscut Gino Iorgulescu, pentru ProSport.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a mărturisit că a ales să nu îl mai contacteze pe Dan Petrescu după ce a aflat cât de gravă este situația acestuia.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a punctat Gino Iorgulescu.

„Face chimioterapie, nu știu ce face”

Iorgulescu a lăsat să se înțeleagă că fostul internațional Dan Petrescu ar urma un tratament complex, care ar putea include și ședințe de chimioterapie.

„Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagonosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a mai spus președintele LPF.

Gino Iorgulescu spune că problemele de sănătate ale antrenorului ar putea fi amplificate și de presiunea uriașă acumulată în ultimii ani la CFR Cluj, într-un context financiar tot mai dificil.

Ultimul meci al lui Dan Petrescu pe banca formației din Gruia a fost returul cu Hacken, partidă în care CFR Cluj a încasat șapte goluri și a ratat calificarea în Conference League.

„Iei campionatul de cinci ori și te trezești la un moment dat că jucătorii nu sunt plătiți și trebuie să gestionezi tu ca antrenor chestia asta. Ca antrenor, trebuie să îi ai la zi plătiți ca să ai de ce să îi forțezi”, a afirmat Gino Iorgulescu.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Cutremur în Liga 1: Gino Iorgulescu vrea campionat cu 12 echipe. „O să umblăm la licențierea cluburilor”
09:00
Cutremur în Liga 1: Gino Iorgulescu vrea campionat cu 12 echipe. „O să umblăm la licențierea cluburilor”
SPORT Conference League. Craiova ratează calificarea în primăvara europeană, în prelungiri. Filipe Coelho, „desființat” de o fostă glorie a clubului
08:00
Conference League. Craiova ratează calificarea în primăvara europeană, în prelungiri. Filipe Coelho, „desființat” de o fostă glorie a clubului
SPORT Motivele din spatele demisiei șefului ANS, Bogdan Matei! Cum a explicat demnitarul decizia
16:15
Motivele din spatele demisiei șefului ANS, Bogdan Matei! Cum a explicat demnitarul decizia
FLASH NEWS Ion Țiriac și Ilie Năstase, în doliu, după moartea lui Alexandru Lăzărescu, cel care a făcut posibilă Cupa Davis la Bucrești în era comunistă
12:36
Ion Țiriac și Ilie Năstase, în doliu, după moartea lui Alexandru Lăzărescu, cel care a făcut posibilă Cupa Davis la Bucrești în era comunistă
SPORT Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”
11:32
Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”
SPORT Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”
11:15
Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine au fost druizii?
ACTUALITATE Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
11:11
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
UTILE Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
11:02
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
FLASH NEWS Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
10:53
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
ACTUALITATE O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
10:51
O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
FLASH NEWS Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025
10:51
Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025

Cele mai noi