Cea mai mare dorință a Andreei Tonciu pentru 2026. ”Să mă reîntorc în televiziune”

09 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Andreea Tonciu, în vârstă de 39 de ani, a mărturisit că una dintre marile ei dorințe pentru acest an este să revină în televiziune.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf.

La început de an 2026, Andreea Tonciu a dezvăluit ce mare dorință are. Bruneta vrea să revină la TV, după cum a mărturisit pentru click.ro.

”În 2026, îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune, să mă reinventez mai precis pe micul ecran. Dar, ce-o vrea Dumnezeu până la urmă, eu doar acolo să fiu. La acest moment, sunt foarte multe persoane cunoscute din showbiz care acceptă pe orice sumă orice fel de job. Eu una sunt foarte scumpă, drept urmare mi-au scăzut campaniile în ultima perioadă”, a declarat Andreea Tonciu.

În trecut, după ce s-a căsătorit cu Daniel Niculescu, Andreea Tonciu nu a mai apărut la TV pentru că soțul ei nu a dorit acest lucru.

”Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu patru ani nu am apărut la televizor. Am fost în depresie. Eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, spunea bruneta la podcastul realizat de Bursucu.

