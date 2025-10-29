Prima pagină » Actualitate » Cea mai sigură țară din lume. Insula în care casele și mașinile nu se încuie niciodată

Cea mai sigură țară din lume. Insula în care casele și mașinile nu se încuie niciodată

Rene Pârșan
29 oct. 2025, 18:18, Actualitate
Cea mai sigură țară din lume. Insula în care casele și mașinile nu se încuie niciodată
Islanda, foto Gândul

Conform unui sondaj recent, Islanda este în topul celor mai sigure țări când vine vorba de călătorii. Islanda are cea mai scăzută rată de criminalitate din lume, iar locuitorii sunt primitori și modești. Islanda este țara în care locuitorii nu-și încuie casele sau mașinile.

Dar cel mai spectaculos lucru în insula nordică este Aurora Boreală, vizibilă și vara sau toamna. Vulcanii „prietenoși” oferă căldură și apă caldă gratis întregii insule.

Cea mai sigură țară când vine vorba de călătorii este Islanda. Islanda este considerată cea mai sigură țară din lume datorită ratei foarte scăzute a criminalității, a lipsei de armată și a culturii în care securitatea este o prioritate, inclusiv siguranța rutieră strictă.

Printre alți factori care contribuie la siguranța sa se numără lipsa conflictelor interne, un nivel ridicat de bunăstare, o populație mică într-un un climat de pace. Interesant este faptul că locuitorii nu-și încuie casele sau mașinile, iar siguranța rutieră este la cote maxime. Există o calitate ridicată a vieții, aerului, un mediu natural curat și o populație prietenoasă, precizează realitatea.net.

Orașul cu cea mai bună mâncare

Tot un sondaj recent a arătat și care este orașul cu cea mai bună mâncare din lume, oraș care atrage foarte mulți turiști. Conform evaluărilor realizate recent de platforma TasteAtlas, orașul italian Napoli a fost desemnat locul cu cea mai bună mâncare din lume. Orașul de la poalele Vezuviului este cunoscut pentru tradițiile sale culinare vechi de secole, care combină influențele grecești, romane și mediteraneene. Potrivit experților de la TasteAtlas, „pofticioșii care ajung în Napoli nu vor regreta alegerea făcută”. Aceștia vor putea descoperi rețete locale transmise din generație în generație și preparate considerate simboluri ale Italiei. Pizza napolitană, pastele artizanale și sosurile din roșii proaspete cultivate în solul vulcanic sunt doar câteva dintre specialitățile care au făcut celebru orașul în întreaga lume, precizează realitatea.net.

Raiul continental

Elveția este considerată cea mai bună țară pentru locuit. Zurich și Geneva au intrat în top 10 al celor mai viabile orașe, cu scoruri perfecte în ceea ce privește asistența medicală și educația. Școala din Elveția nu se axează doar pe rezultatele academice, ci și pe abilitățile necesare pentru viața de adult. Sunt predate materii precum autoorganizare și comportament respectuos. Un alt motiv pentru care Elveția este considerată una dintre cele mai bune țări pentru a locui este dată de siguranță. Copiii merg pe jos la școală încă de la vârsta de patru ani. De altfel, statisticile arată că în Elveția criminalitatea este una dintre cele mai scăzute din lume. Viața de familie și socială este prioritară pentru elvețieni, ceea ce duce la un ritm de viață mai lent.

Elveția practică democrația directă, în cadrul căreia fiecare cetățean votează legile și referendumurile, ceea ce îi ajută pe locuitori să simtă că au o voce reală atunci când vine vorba de modul în care trăiesc și cum sunt cheltuiți banii din impozite. Recent, un sondaj a arătat că Islanda este cea mai sigură țară din lume când vine vorba de călătorii și atrage tot mai mulți turiști.

Recomandarea autorului: Mai ieftin ca la Bran-Moeciu. Insula fabuloasă din Atlantic care vă poate „speria” cu prețurile ei

