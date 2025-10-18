Prima pagină » Actualitate » Cea mai veche ambulanță din Iași: are peste 700.000 de Km la bord și 13 ani vechime. Încă salvează vieți

18 oct. 2025
În parcul Auto al SAJ, Iași, chiar și cele mai bătrâneambulanțe continuă să salveze vieți, cot la cot cu cele noi. Numărul lor este însă redus, iar în prezent, în circulație se află numai 72 de vehicule, departe de normativul tehnic aprobat anul aceasta, scrie Ziarul de Iași.

Astfel, normativul prevede câte o ambulanță la fiecare 15.000 de locuitori, în condițiile în care județul Iași are peste 800.000 de locuitori, dar și peste 5.000 de km pătrați. În aceste condiții, ambulanțele aflate în funcțiune au adunat peste un milion de kilometri. În parcul auto există și una dintre cele mai vechi ambulanțe, care a parcurs circa 730.000 de km, conform kilometrajului de la bord.

