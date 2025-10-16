Tragedie în Iași. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa

O femeie în vârstă de 70 de ani a murit joi dimineață, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa, județul Iași.

”În dimineaţa zilei de 16 octombrie 2025, în jurul orei 05:30, mecanicul trenului Regio 6444, care circula pe ruta Paşcani–Iaşi, a semnalat prin numărul unic de urgenţă 112 că garnitura a lovit o persoană aflată pe calea ferată, la aproximativ 300 de metri de intrarea în gara Ruginoasa”, anunţă ISU Iaşi.

La locul precizat s-au deplsat de urgență echipaje din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, dar și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, formate din opt subofițeri, dar și un echipaj tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

”La sosirea forţelor de intervenţie, victima – o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani – a fost găsită în stare de inconştienţă. Au fost iniţiate imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, acestea nu au avut rezultat, medicul declarând decesul la faţa locului”, precizează sursa citată.

În tren se aflau circa 70 de pasageri, niciunul dintre aceştia neavând nevoie de îngrijiri medicale. Cazul a rămas în atenţia autorităţilor pentru stabilirea împrejurărilor producerii acestui accident feroviar.

Autorul recomandă:

Cine este tânărul care a spulberat o mamă cu copilul în căruț. Femeia a murit pe loc, micuțul este grav rănit

Accident incredibil la un examen auto, în Ploiești: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor