Cosmin din Iași a murit în somn, la numai 22 de ani. Tânărul student se afla lângă iubita sa

Cosmin Carp, un tânăr în vârstă de 22 de ani din comuna Pădureni, Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie.

Conform apropiaților, acesta dormea alături de logodnica sa, atunci când a fost cuprins de o stare de rău.

„A dat semne că nu mai poate respira. Prietena sa, panicată, a încercat să îl ajute și a sunat imediat la 112”, au declarat cei care îl cunoșteau, potrivit publicației vremeanoua.ro.

La fața locului a sosit un echipaj medical, care a efectuat toate manevrele de resuscitare, dar, în ciuda eforturilor depuse, tânărul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Moartea lui Cosmin a provocat un val de emoție în rândul familiei, prietenilor și colegilor.

„Aici este vorba despre o afecțiune ascunsă și tăcută. Sigur doctorii legiști vor vedea ce s-a întâmplat și care a fost adevărata cauză. Sunt distrus, nu îmi revin. Eu refuz să cred că e adevărat. Ca el sunt oameni unul la un milion. Un prieten adevărat. Dumnezeu să îl facă înger, că înger a fost și pe pământ”, a declarat, plângând, unul dintre prietenii lui.

Prietenii săi au subliniat că studentul nu consuma alcool, nu se droga și nici nu avea probleme medicale cunoscute. Cauza exactă a morții sale se va stabili în urma autopsiei, dar nimeni nu își poate explica situația.

Tânărul provenea dintr-o familie respectată a comunei. Familia sa investise într-un teren pentru a-i amenaja acolo un atelier auto, pe care tânărul intenționa să îl deschidă după terminarea facultății.

Primarul comunei, Temistocle Diaconu, s-a declarat profund șocat de veste:

„A fost un șoc. Cosmin era un băiat bun, un student de la noi din comună. Toată familia lor sunt oameni gospodari, ambițioși, cu cultul muncii și al seriozității. Cosmin urma să continue spiritul acestei familii și ar fi putut s-o facă frumos, fiind un băiat bun, cu viitor. Urma în curând să devină inginer de construcții de mașini”.

„Condoleanțe întregii familii și multă putere să treacă peste această durere de nedescris. Dumnezeu să îl aibă în pază pe Cosmin”, a mai spus primarul.

Autorul recomandă:

Tragedie în Iași. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa

Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, omul care a transmis în premieră la televizor primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong