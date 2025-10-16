Prima pagină » Actualitate » Cosmin din Iași a murit în somn, la numai 22 de ani. Tânărul student se afla lângă iubita sa

Cosmin din Iași a murit în somn, la numai 22 de ani. Tânărul student se afla lângă iubita sa

16 oct. 2025, 15:14, Actualitate
Cosmin din Iași a murit în somn, la numai 22 de ani. Tânărul student se afla lângă iubita sa
sursa foto: Vremeanouă

Cosmin Carp, un tânăr în vârstă de 22 de ani din comuna Pădureni, Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie.

Conform apropiaților, acesta dormea alături de logodnica sa, atunci când a fost cuprins de o stare de rău.

„A dat semne că nu mai poate respira. Prietena sa, panicată, a încercat să îl ajute și a sunat imediat la 112”, au declarat cei care îl cunoșteau, potrivit publicației vremeanoua.ro.

La fața locului a sosit un echipaj medical, care a efectuat toate manevrele de resuscitare, dar, în ciuda eforturilor depuse, tânărul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Moartea lui Cosmin a provocat un val de emoție în rândul familiei, prietenilor și colegilor.

sursa foto: Vremeanoua

sursa foto: Vremeanoua

Aici este vorba despre o afecțiune ascunsă și tăcută. Sigur doctorii legiști vor vedea ce s-a întâmplat și care a fost adevărata cauză. Sunt distrus, nu îmi revin. Eu refuz să cred e adevărat. Ca el sunt oameni unul la un milion. Un prieten adevărat. Dumnezeu îl facă înger, că înger a fost și pe pământ”, a declarat, plângând, unul dintre prietenii lui.

Prietenii săi au subliniat că studentul nu consuma alcool, nu se droga și nici nu avea probleme medicale cunoscute. Cauza exactă a morții sale se va stabili în urma autopsiei, dar nimeni nu își poate explica situația.

Tânărul provenea dintr-o familie respectată a comunei. Familia sa investise într-un teren pentru a-i amenaja acolo un atelier auto, pe care tânărul intenționa să îl deschidă după terminarea facultății.

Primarul comunei, Temistocle Diaconu, s-a declarat profund șocat de veste:

„A fost un șoc. Cosmin era un băiat bun, un student de la noi din comună. Toată familia lor sunt oameni gospodari, ambițioși, cu cultul muncii și al seriozității. Cosmin urma continue spiritul acestei familii și ar fi putut s-o facă frumos, fiind un băiat bun, cu viitor. Urma în curând să devină inginer de construcții de mașini”.

Condoleanțe întregii familii și multă putere treacă peste această durere de nedescris. Dumnezeu îl aibă în pază pe Cosmin”, a mai spus primarul.

Autorul recomandă:

Tragedie în Iași. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa

Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, omul care a transmis în premieră la televizor primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong

Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Elliott Jaques, psihologul care a introdus termenul de criza vârstei mijlocii