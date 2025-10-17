Explozia din Rahova din această dimineață scoate la iveală modul în care oficialii pasează vinovăția direct pe oameni. Au apărut primele reacții din partea furnizorului Distrigaz, care explică de larg că după sistarea alimentării cu gaze de joi, cineva a ript sigiliul.

În comunicatul de presă este menționat faptul că echipele de intervenție ale companiei au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze a blocului respectiv și sigilarea robinetului de branșament pe 16 octombrie la ora 09:18.

Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU. Oficialii Distrigaz Sud Rețele și-au exprimat compasiunea pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați de explozia produsă în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală.

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a precizat compania în comunicatul de presă.

Parchetul a demarat o anchetă pentru a verifica cine este responsabil și care sunt cauzele tragediei care a lovit imobilul din Rahova în această dimineață.

