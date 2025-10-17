Prima pagină » Actualitate » Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze

17 oct. 2025, 13:26, Actualitate
Explozia din Rahova din această dimineață scoate la iveală modul în care oficialii pasează vinovăția direct pe oameni. Au apărut primele reacții din partea furnizorului Distrigaz, care explică de larg că după sistarea alimentării cu gaze de joi, cineva a ript sigiliul.

În comunicatul de presă este  menționat faptul că echipele de intervenție ale companiei au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze a blocului respectiv și sigilarea robinetului de branșament pe 16 octombrie la ora 09:18.

Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU. Oficialii Distrigaz Sud Rețele și-au exprimat compasiunea pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați de explozia produsă în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală.

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a precizat compania în comunicatul de presă.

Parchetul a demarat o anchetă pentru a verifica cine este responsabil și care sunt cauzele tragediei care a lovit imobilul din Rahova în această dimineață.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit”

Haosul autorităților la explozia din București. 3 morți și 13 răniți. Mărturii înfiorătoare. Ipoteze anchetatori după tragedia din „blocul groazei”

