Cel mai bogat ucrainean, mogulul Rinat Ahmetov, ajunge joi după-amiază la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care i-a fost prieten și colaborator, Mircea Lucescu. În avanpremieră, miliardarul și-a trimis o impresionantă armată de bodyguarzi, demnă de un șef de stat. Patron al echipei Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov va fi prezent la funeraliile lui Mircea Lucescu la București, începând de joi, dar și vineri.

Patronii cluburilor ucrainene Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, Rinat Ahmetov și Igor Surkis, vor fi prezenți la funeraliile lui Mircea Lucescu la București, începând de joi, la Arena Națională, dar și vineri, la Cimitirul Bellu, informează Mediafax.

Miliardarul Rinat Ahmetov și-a trimis deja gărzile de corp la Arena Națională, așa cum arată imaginile realizate de echipa Gândul.

Ahmetov: ”Lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă/Mare antrenor”

Oligarhul Rinat Ahmetov, despre care Gândul a scris că a cumpărat recent ArcelorMittal Iași, a avut o relație foarte strânsă cu legendarul antrenor român.

La scurtă vreme după aflarea morții bunului său colaborator, preşedintele clubului Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov, a declarat că ”lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă‘. Miliardarul ucrainean l-a numit fără ezitare ”Mare Antrenor”.

” Un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune şi o profesie, ci o chemare şi o muncă de o viaţă. Mircea a fost absolut şi fără reţineri devotat jocului, dedicându-şi acestuia tot timpul şi energia sa. Punând inima şi sufletul în ceea ce iubea. Iar fotbalul l-a răsplătit pe deplin – cu victorii, trofee, recunoaştere şi cu iubirea a milioane de fani în întreaga lume.

Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată doar prin numărul de premii sau titluri – a fost un profesor şi un exemplu pentru antrenori, un mentor şi un al doilea tată pentru multe generaţii de jucători. El a descoperit un mare număr de talente şi a lăsat în urmă o mare moştenire”, a mai spus Ahmetov.

Cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari, apreciază că un loc special în biografia lui Mircea Lucescu aparţine lui Şahtior Doneţk. Este clubul la care a petrecut 12 ani strălucitori şi plini de succes, devenind o legendă vie a clubului din țara vecină, mărturisește Ahmetov.

Miliardarul vine joi după-amiază la catafalcul lui Mircea Lucescu

De precizat că vizita delegațiilor din Ucraina este coordonată de impresarul Arcadie Zaporojanu, fost colaborator al lui Mircea Lucescu la cluburile din Ucraina și Rusia și prieten al acestuia.

Impresarul a oferit detalii despre organizare și despre interesul constant al celor din Ucraina pentru fostul selecționer al României.

„Cluburile Șahtior Donețk și Dinamo Kiev vor trimite delegații la ceremoniile funerare. Ambele cluburi vor fi prezente prin delegații lor și joi, la Arena Națională, pentru un ultim omagiu adus maestrului, așa cum i se spunea lui Mircea Lucescu, dar și vineri, la înmormântare. În cursul zilei de joi, ambele delegații vor sosi pe calea aerului la București și vor fi acolo în frunte cu Rinat Ahmetov, de la Șahtior Donețk, și Igor Surkis, de la Dinamo Kiev.

De duminică, de când a fost internat în spital, am fost un fel de centru de informare pentru cei din Ucraina. Foarte multă lume s-a interesat de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, cu toții am sperat într-o minune. Zilnic eram sunat și întrebat despre starea sa de sănătate. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, toată lumea a sperat că își va reveni”, a declarat Arcadie Zaporojanu, în exclusivitate pentru ProSport.

