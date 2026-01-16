Cel mai ieftin oraș din România în ianuarie 2026. O garsonieră costă doar 4.000 €

Piața imobiliară din România crește constant, iar uneori chiar abrupt. Topul este condus de București și marile capitale regionale, în special în Transilvania și Banat. La coada clasamentului sunt fostele orășele industriale, mai precis fostele cartiere comuniste abandonate. Și totuși chiar în inima Țării, într-o regiune în plină dezvoltare, de un pitoresc unic, poți găsi apartamente la prețuri în credibil de mici.

De exemplu, în Cugir, județul Alba poți achiziționa, dintr-un clik pe Internet, o garsoniară la preț de metru pătrat construit într-o metropolă.

SURSA FOTO storia