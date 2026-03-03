Prima pagină » Știri politice » Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”

Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”

03 mart. 2026, 23:48, Știri politice

Oana Țoiu, Ministrul de Externe al României, a luat parte la o vizită oficială în Polonia, acolo unde a purtat discuții cu omologul său Radoslaw Sikorski legate de situația din Orientul Mijlociu, precum și despre protejarea cetățenilor români și polonezi care doresc să se repatrieze. De asemenea, Oana Țoiu a adus în discuție și propunerea Franței de a trimite arme nucleare pe teritoriul unor țări europene.

Oana Țoiu a făcut o serie de declarații, printre altele, legate de propunera Franței de a trimite arme nucleare pe teritoriile altor țări europene, în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. A adus în discuție și importanța Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. De menționat faptul că  această clauză de apărare colectivă a NATO a fost activată o singură dată. Și anume, atunci când Statele Unite au invocat Articolul 5 după atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001.

Oana Țoiu și omologul său Radoslaw Sikorsk

„Capacitatea militară a fiecăruia dintre noi acționează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor”

Iată o parte din declarațiile Ministrului de Externe:

„În primul rând, în ceea ce privește descurajarea și descurajarea nucleară, cred că este important să reafirmăm principiul de bază al Articolului 5 al NATO și faptul că suntem țări aliate. Prin urmare, capacitatea militară a fiecăruia dintre noi acționează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor. Consider că acest lucru este foarte important de clarificat.

În ceea ce privește propunerea Franței, România este una dintre țările care au fost invitate la aceste discuții. Există întotdeauna deschidere din partea partenerilor noștri strategici în ceea ce privește avansarea conversațiilor legate de securitate și dezvoltare economică, însă ne aflăm într-un stadiu foarte incipient în ceea ce privește detaliile unui potențial plan.

Iar din partea României și din perspectiva feedbackului pe care îl avem, acest subiect intră în atribuțiile Consiliului Suprem de Apărare a Țării, prezidat de Președinte, iar întrucât Președintele urmează să aibă întâlniri relevante pe această temă, voi lăsa răspunsul în seama acestuia”, a precizat Oana Țoiu.

Autorul recomandă:

Sursă foto & video: MAE Romania

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”
22:24
MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”
ULTIMA ORĂ Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
21:47
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
FLASH NEWS PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul
20:25
PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul
CONTROVERSĂ Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă”
20:02
Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă”
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
18:42
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
FLASH NEWS Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Controversatul Marian Vanghelie, printre fondatori
18:18
Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Controversatul Marian Vanghelie, printre fondatori
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Luptă pentru putere în Iran după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Zile decisive pentru viitorul regimului de la Teheran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Croația este pregătită să sprijine țările vecine afectate de creșterea prețurilor la energie
INEDIT Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre
00:11
Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”
23:56
Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”
ANCHETĂ Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate
23:50
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate
HOROSCOP Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice
23:35
Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
23:34
🚨 Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
TENSIUNI Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
23:15
Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția

Cele mai noi

Trimite acest link pe