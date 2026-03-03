Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”

Oana Țoiu, Ministrul de Externe al României, a luat parte la o vizită oficială în Polonia, acolo unde a purtat discuții cu omologul său Radoslaw Sikorski legate de situația din Orientul Mijlociu, precum și despre protejarea cetățenilor români și polonezi care doresc să se repatrieze. De asemenea, Oana Țoiu a adus în discuție și propunerea Franței de a trimite arme nucleare pe teritoriul unor țări europene.

Oana Țoiu a făcut o serie de declarații, printre altele, legate de propunera Franței de a trimite arme nucleare pe teritoriile altor țări europene, în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. A adus în discuție și importanța Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. De menționat faptul că această clauză de apărare colectivă a NATO a fost activată o singură dată. Și anume, atunci când Statele Unite au invocat Articolul 5 după atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001.

„Capacitatea militară a fiecăruia dintre noi acționează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor”

Iată o parte din declarațiile Ministrului de Externe:

„În primul rând, în ceea ce privește descurajarea și descurajarea nucleară, cred că este important să reafirmăm principiul de bază al Articolului 5 al NATO și faptul că suntem țări aliate. Prin urmare, capacitatea militară a fiecăruia dintre noi acționează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor. Consider că acest lucru este foarte important de clarificat.

În ceea ce privește propunerea Franței, România este una dintre țările care au fost invitate la aceste discuții. Există întotdeauna deschidere din partea partenerilor noștri strategici în ceea ce privește avansarea conversațiilor legate de securitate și dezvoltare economică, însă ne aflăm într-un stadiu foarte incipient în ceea ce privește detaliile unui potențial plan.

Iar din partea României și din perspectiva feedbackului pe care îl avem, acest subiect intră în atribuțiile Consiliului Suprem de Apărare a Țării, prezidat de Președinte, iar întrucât Președintele urmează să aibă întâlniri relevante pe această temă, voi lăsa răspunsul în seama acestuia”, a precizat Oana Țoiu.

Sursă foto & video: MAE Romania