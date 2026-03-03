Prima pagină » Actualitate » Miruță susține că Ponta i-a furat identitatea în 2005, pe vremea când conducea PSD. În 2005, PSD era condus de Adrian Năstase. Ponta a fost ales președinte PSD abia în 2010

Bianca Dogaru
03 mart. 2026, 23:01
Miruță susține că Ponta i-a furat identitatea în 2005, pe vremea când conducea PSD. În 2005, PSD era condus de Adrian Năstase. Ponta a fost ales președinte PSD abia în 2010

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat după ce Gândul a publicat documentele care atestă înscrierea sa în PSD în urmă cu două decenii. El spune că i-au fost folosite datele și invocă numele lui Victor Ponta, despre care spune că era șeful PSD în 2005. În realitate, președintele PSD în 2005 era Adrian Năstase, Ponta devenind liderul partidului abia în 2010.

Miruță admite că datele din fișa de primire în partid sunt reale, dar susține că a fost victima unei practici prin care PSD folosea datele studenților pentru a-și umfla numărul de membri.

Miruță explică prezența semnăturii sale pe documente prin prisma activității din studenție, când era șef de palier în căminul facultății de Electronică. Acesta susține că datele sale de contact erau publice la cămin și că ar fi semnat mai multe formulare în contextul unei deplasări la mare.

„Da, datele din document îmi aparțin. Da, respectivele date erau disponibile la căminul facultății. Da, acolo am semnat mai multe documente când am mers la mare cu PSD, organizati de administrația căminului ca șef de palier al căminului facultății, neavând niciunul dintre noi vreo treabă cu politica la acea vreme. Dacă PSD, condus la acel moment de dl Ponta, a utilizat datele studenților pe care i-a plimbat la mare pentru a-și crește numărul de membri, atunci cred că domnul Ponta trebuie să explice cum și de ce s-a procedat astfel.”
Ministrul a respins categoric și mărturiile conform cărora tatăl său l-ar fi prezentat la PSD Gorj în 2012.
„În ceea ce privește afirmația că aș fi fost dus „de mână” la partid, consider că este evident că sunt perfect capabil să iau singur astfel de decizii și nu am nevoie de un asemenea „sprijin”. Trec singur strada, cred ca v-ați convins de asta.”
Acesta a transmis că singura sa implicare politică reală a început odată cu USR.
„Când am decis să mă implic politic, am completat adeziune, am creat filiale, echipe și am ajuns parlamentar. Am spus în repetate rânduri – să faci politică ar trebui să fie ceva onorabil.”
Miruță nu s-a limitat la apărare, ci a trecut și la ofensivă. Ministrul a sugerat că „atacurile” vin pe fondul unor negocieri între social-democrați și extremiști.
„Eu pot să înțeleg că unii din PSD își doresc guvern cu AUR, dar dacă au curaj politic să își asume decizia și să nu mai încerce atacuri josnice că poate poate obosim. Oricâte mizerii aruncați în mine, nu mă deraiați de pe drumul pe care-l știu corect. Eu pot să explic ce am făcut acum 21 de ani, dar poate începeți să explicați și voi ce ați făcut cu România decenii întregi cât ați condus-o. România are nevoie de oameni politici care se ridică la înălțimea vremurilor pe care le trăim, nu de oameni mici care zgârie pe la gard că poate poate li se deschide ușa.”

