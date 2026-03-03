Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția

Președintele sârb Aleksandar Vučić a avertizat asupra crizei din Strâmtoarea Ormuz și a escaladării războiului din Orientul Mijlociu după atacurile SUA asupra Iranului.

„Dacă acest lucru continuă, noi toți, cei din Europa, vom experimenta literalmente iadul. Ceea ce este de o importanță vitală pentru oameni este închiderea Strâmtorii Ormuz.”

Liderul sârb spune că ar exista o soluție și aceasta ar veni numai din partea liderului chinez Xi Jinping. El spune că dacă criza nu va fi rezolvată, prețurile mari la petrol ar putea distruge economia Europei.

„De aceea este important ca China, ca un adevărat prieten al Iranului, să insiste ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz, deoarece fără aceasta, prețurile petrolului ne vor distruge pe toți.”

Sursa Foto: Profimedia

