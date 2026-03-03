Prima pagină » Știri externe » Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția

Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția

03 mart. 2026, 23:15, Știri externe

Președintele sârb Aleksandar Vučić a avertizat asupra crizei din Strâmtoarea Ormuz și a escaladării războiului din Orientul Mijlociu după atacurile SUA asupra Iranului.

„Dacă acest lucru continuă, noi toți, cei din Europa, vom experimenta literalmente iadul. Ceea ce este de o importanță vitală pentru oameni este închiderea Strâmtorii Ormuz.”

Liderul sârb spune că ar exista o soluție și aceasta ar veni numai din partea liderului chinez Xi Jinping. El spune că dacă criza nu va fi rezolvată, prețurile mari la petrol ar putea distruge economia Europei.

„De aceea este important ca China, ca un adevărat prieten al Iranului, să insiste ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz, deoarece fără aceasta, prețurile petrolului ne vor distruge pe toți.”

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Noi proteste masive în Serbia. Studenții se revoltă. Ce a declanșat criza

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
23:34
🚨 Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
BREAKING NEWS Iranul și-a ales un nou lider suprem. Fiul lui Khamenei a fost ales să conducă republica islamică. Controversele din jurul lui
22:59
Iranul și-a ales un nou lider suprem. Fiul lui Khamenei a fost ales să conducă republica islamică. Controversele din jurul lui
ULTIMA ORĂ Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
22:28
Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
SCANDAL Echipa turcă de la CNN a fost arestată de poliția israeliană când filma pe stradă, în Tel Aviv
21:18
Echipa turcă de la CNN a fost arestată de poliția israeliană când filma pe stradă, în Tel Aviv
TENSIUNI 🚨 „Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
19:45
🚨 „Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
CONTROVERSĂ Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro
18:46
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Luptă pentru putere în Iran după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Zile decisive pentru viitorul regimului de la Teheran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Croația este pregătită să sprijine țările vecine afectate de creșterea prețurilor la energie
INEDIT Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre
00:11
Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”
23:56
Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”
ANCHETĂ Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate
23:50
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate
FLASH NEWS Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”
23:48
Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”
HOROSCOP Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice
23:35
Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice
ANCHETĂ Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele
23:06
Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele

Cele mai noi

Trimite acest link pe