Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a declarat că Teheranul „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, subliniind că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze”.

Declarația oficialului iranian intervine într-un moment de tensiune majoră între Statele Unite și Iran, pe fondul escaladării războiului din Orientul Mijlociu.

În acest context, Ministrul de Interne al Spaniei a dispus întărirea supravegherii și a măsurilor de securitate pe întreg teritoriul țării, în fața unor posibile amenințări.

Situația este amplificată de faptul că Spania a refuzat să permită Statelor Unite utilizarea bazelor militare operate în comun pe teritoriul său pentru eventuale atacuri asupra Iranului.

Decizia Madridului a determinat SUA să retragă mai multe avioane de realimentare KC-135 Stratotanker de la bazele din Cadiz și Sevilla, potrivit Sky News.

Totodată, distrugătoarele americane USS Bulkeley și USS Roosevelt, care au părăsit portul Cadiz săptămâna trecută, au fost implicate în atacurile asupra Iranului, au confirmat autoritățile americane.