Mihai Tănase
03 mart. 2026, 06:15, Știri externe
Războiul din Iran în direct, ziua a patra. Ambasada SUA de la Riad, atacată cu drone. Israelul a „demolat” clădirea radio-televiziunii din Teheran
Războiul dintre SUA-Israel și Iran intră marți, 3 martie 2026, în a 4-a zi. Așa cum era de așteptat, luptele se extind în tot Orientul Mijlociu, cu trupele Gardienilor Revoluției lovind tot ce poartă etichetă americană în regiune și dincolo de ea. SUA au bombardat peste 1.250 de ținte în primele 48 de ore de conflict, potrivit Pentagonului. În același timp, costul uman începe să se vadă și pentru armata SUA: șase militari au fost uciși, transmite Washingtonul.
08:01

Donald Trump: Stocurile de muniție ale SUA pot susține un război „la nesfârșit”

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite dispun de stocuri de muniție fără precedent, suficiente pentru a susține un conflict pe termen nelimitat. Afirmațiile au fost făcute la o zi după ce Wall Street Journal a relatat că SUA încearcă să distrugă forța de rachete și drone a Iranului înainte de a rămâne fără interceptori.

„Așa cum mi s-a spus astăzi, avem o rezervă practic nelimitată de astfel de arme. Războaiele pot fi purtate „la nesfârșit” și cu mare succes, folosind doar aceste rezerve”, scrie Trump pe Truth Social.

Totuși, președintele a admis că situația nu este ideală.

„La nivel maxim, avem o rezervă bună, dar nu suntem unde ne-am dori să fim”, recunoaște el.

Trump a adăugat că există și alte resurse militare disponibile în afara teritoriului american.

„Multe arme suplimentare de înaltă calitate sunt depozitate pentru noi în țări îndepărtate”, adaugă el.

Într-un mesaj final, președintele a transmis un semnal ferm privind capacitatea militară a Statelor Unite.

„Statele Unite sunt aprovizionate și gata să CÂȘTIGE, MARE!”, scrie Trump.

08:00

Forțele aeriene israeliene atacă simultan ținte atât în Iran, cât și în Liban

Forțele aeriene israeliene au lansat noi valuri de atacuri aeriene „extinse” împotriva țintelor din Iran și din capitala Libanului, Beirut, afirmă armata israeliană, citată de Times of Israel.

Aceasta afirmă că IDF „a început un val extins de atacuri împotriva regimului terorist iranian și a organizației teroriste Hezbollah”.

07:41

Ambasadorul Iranului în Spania: „Vom ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”

Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a declarat că Teheranul „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, subliniind că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze”.

Declarația oficialului iranian intervine într-un moment de tensiune majoră între Statele Unite și Iran, pe fondul escaladării războiului din Orientul Mijlociu.

În acest context, Ministrul de Interne al Spaniei a dispus întărirea supravegherii și a măsurilor de securitate pe întreg teritoriul țării, în fața unor posibile amenințări.

Situația este amplificată de faptul că Spania a refuzat să permită Statelor Unite utilizarea bazelor militare operate în comun pe teritoriul său pentru eventuale atacuri asupra Iranului.

Decizia Madridului a determinat SUA să retragă mai multe avioane de realimentare KC-135 Stratotanker de la bazele din Cadiz și Sevilla, potrivit Sky News.

Totodată, distrugătoarele americane USS Bulkeley și USS Roosevelt, care au părăsit portul Cadiz săptămâna trecută, au fost implicate în atacurile asupra Iranului, au confirmat autoritățile americane.

07:38

Israel redeschide punctul de trecere Kerem Shalom pentru ajutoare umanitare în Gaza

Israelul a anunțat marți că va redeschide punctul de trecere Kerem Shalom, pentru a permite „intrarea treptată a ajutorului umanitar” în Fâșia Gaza, după ce accesul fusese suspendat sâmbătă, odată cu lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, potrivit AFP.

Decizia a fost luată „în conformitate cu o evaluare a situaţiei de securitate”, a transmis COGAT, organismul militar israelian care controlează teritoriile palestiniene.

Sâmbătă, autoritățile israeliene au anunțat închiderea mai multor puncte de trecere către Gaza, inclusiv punctul Rafah, aflat la granița dintre teritoriul palestinian și Egipt, invocând motive de „securitate”. Măsura a venit în contextul ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului și al represaliilor ulterioare lansate de Teheran.

Organizația Națiunilor Unite a solicitat redeschiderea „cât mai curând posibil” a punctelor de frontieră, subliniind că prin acestea tranzitează ajutoarele umanitare, evacuările medicale și revenirea refugiaților în Fâșia Gaza.

Punctul de trecere Kerem Shalom este situat la tripla frontieră dintre Fâșia Gaza, Israel și Egipt și reprezintă una dintre principalele rute pentru livrarea de ajutor umanitar în enclava palestiniană.

07:00

Netanyahu: „Războiul cu Iranul ar putea dura ceva timp”

Într-o intervenție la televiziunea americană Fox News, premierul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat că bombardamentele lansate împotriva Iranului nu se vor transforma într-un „război fără sfârșit”.

„Nu veți avea un război fără sfârșit”, a insistat el, adăugând că va fi, în schimb, o „acțiune rapidă și decisivă”. „Ar putea dura ceva timp, dar nu ani”, a subliniat Netanyahu.

Scopul urmărit, susține liderul de la Tel Aviv, este „crearea condițiilor necesare pentru ca poporul iranian să își poată lua destinul în propriile mâini și forma propriul guvern ales democratic, care va face din Iran o țară diferită”.

Întrebat de ce SUA și Israelul au atacat Iranul, Netanyahu a răspuns: deoarece programul nuclear era pe punctul de a deveni „intangibile”: „Dacă nu s-ar fi luat nicio măsură acum, în viitor nu s-ar mai fi putut lua nicio măsură”.

06:45

Israelul a „lovit și demolat” clădirea radio-televiziunii din Teheran

Armata israeliană a anunțat că, în cursul nopții de luni spre marți, 3 martie, a „lovit și demolat” sediul postului național de radio și televiziune din Iran, situat în nordul capitalei Teheran.

„Cu puțin timp în urmă, forțele aeriene au lovit și demolat centrul de comunicații al regimului terorist iranian”, se arată într-un comunicat militar însoțit de un infografic al clădirii.

06:30

Apelul SUA pentru toți americanii din Orientul Mijlociu: „Plecați imediat”

Statele Unite le-au cerut cetățenilor americani din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat” din această regiune cu zboruri comerciale, informează AFP.

Avertismentul se aplică pentru 14 țări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak și Siria, conform unui aviz publicat pe X de secretarul de Stat-adjunct pentru afaceri consulare, Mora Namdar, și republicat de Marco Rubio.

Departamentul de Stat ordonase, deja, personalului neesențial de la ambasadele sale, precum și familiilor acestora, să părăsească aceste țări, în special cele din Golf, unde mai multe state au fost atacate de Iran ca represalii pentru bombardamentele americano-israeliene.

Multe țări din regiune găzduiesc baze militare americane.

06:15

Trump promite răzbunare

Președintele Donald Trump a reacționat în urma atacului asupra clădirii ambasadei SUA de la Riad.

Într-un interviu acordat canalului News Nation, el a afirmat că Statele Unite vor răspunde „în curând” la ce loviturile iranienilor.

Întrebat despre răspunsul la acest atac, președintele american a declarat: „Veți afla în curând”.

06:00

Ambasada SUA de la Riad, atacată

Ambasada Statelor Unite de la Riad a fost atacată în noaptea de luni spre marți. Două drone au lovit clădirea, potrivit Ministerului Apărării din Arabia Saudită.

„Ambasada americană la Riad a fost atacată de două drone, provocând un incendiu limitat și pagube materiale minore clădirii”, a declarat purtătorul de cuvânt al saudiților.

Mai mulți martori au declarat pentru AFP că au văzut fum ridicându-se din clădire.

Pe de altă parte, o sursă apropiată armatei saudite a precizat pentru AFP, sub protecția anonimatului, referitor la această problema sensibilă, că apărarea aeriană a Arabiei Saudite a interceptat patru drone care vizau cartierul diplomatic din Riad.

Luptele se extind în tot Orientul Mijlociu, în ziua a patra a războiului SUA-Israel vs. Iran. Trupele Gardienilor Revoluției lovesc tot ce poartă etichetă americană în regiune și dincolo de ea. SUA au bombardat peste 1.250 de ținte în primele 48 de ore de conflict, potrivit Pentagonului.

În același timp, costul uman începe să se vadă și pentru armata SUA: șase militari au fost uciși, transmite Washingtonul.

