Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite dispun de stocuri de muniție fără precedent, suficiente pentru a susține un conflict pe termen nelimitat. Afirmațiile au fost făcute la o zi după ce Wall Street Journal a relatat că SUA încearcă să distrugă forța de rachete și drone a Iranului înainte de a rămâne fără interceptori.
„Așa cum mi s-a spus astăzi, avem o rezervă practic nelimitată de astfel de arme. Războaiele pot fi purtate „la nesfârșit” și cu mare succes, folosind doar aceste rezerve”, scrie Trump pe Truth Social.
Totuși, președintele a admis că situația nu este ideală.
„La nivel maxim, avem o rezervă bună, dar nu suntem unde ne-am dori să fim”, recunoaște el.
Trump a adăugat că există și alte resurse militare disponibile în afara teritoriului american.
„Multe arme suplimentare de înaltă calitate sunt depozitate pentru noi în țări îndepărtate”, adaugă el.
Într-un mesaj final, președintele a transmis un semnal ferm privind capacitatea militară a Statelor Unite.
„Statele Unite sunt aprovizionate și gata să CÂȘTIGE, MARE!”, scrie Trump.