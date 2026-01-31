Prima pagină » Actualitate » A fost deschis cel mai mare magazin Lidl din lume

A fost deschis cel mai mare magazin Lidl din lume

31 ian. 2026, 16:03, Actualitate
A fost deschis cel mai mare magazin Lidl din lume

Cel mai mare magazin Lidl din lume a stârnit un interes uriaș în Franța. Joi dimineață, 29 ianuarie 2026, încă de la ora 8:00, zeci de clienți s-au adunat în fața noii unități din orașul Muret, din apropierea Toulouse. Așa cum era de așteptat, inaugurarea a atras un val de curioși, dornici să descopere noul concept al celebrului lanț de retail.

Noul Lidl din Muret impresionează prin dimensiuni și design. Magazinul are o suprafață de vânzare de 1.840 de metri pătrați, dispusă pe trei niveluri, ceea ce îl transformă, la acest moment, în cel mai mare Lidl din lume. Anunțul a fost făcut chiar în seara inaugurării de către directorul unității, Patrice Casanave, care a subliniat că acest proiect marchează o etapă importantă în evoluția brandului, preia Playtech.

Construcția acestui magazin Lidl face parte dintr-un amplu program de modernizare demarat de companie în urmă cu aproximativ zece ani. Strategia vizează transformarea magazinelor de proximitate în spații mai prietenoase, mai moderne și mai sustenabile, capabile să atragă un public tot mai numeros. Nu întâmplător, vechiul magazin Lidl din Muret, demolat în primăvara anului trecut pentru a face loc noii clădiri, era deja unul dintre cele mai frecventate din zona Toulouse.

Un magazin mai prietenos cu mediul clienții

Construcția acestui magazin Lidl face parte dintr-un amplu program de modernizare demarat de companie în urmă cu aproximativ zece ani. Strategia vizează transformarea magazinelor de proximitate în spații mai prietenoase, mai moderne și mai sustenabile, capabile să atragă un public tot mai numeros. Nu întâmplător, vechiul magazin Lidl din Muret, demolat în primăvara anului trecut pentru a face loc noii clădiri, era deja unul dintre cele mai frecventate din zona Toulouse.

Printre noutățile absolute se numără scările rulante care duc către etajul destinat cumpărăturilor, dar și un rooftop special amenajat pentru pauzele angajaților. În total, aici lucrează 40 de persoane, dintre care 20 au fost recrutate recent.

În ceea ce privește accesul auto, la parter există o parcare acoperită, cu 61 de locuri, iar la exterior alte 70 de locuri, plus patru stații de încărcare pentru mașini electrice. O parte din parcare este realizată cu pavele drenante, care permit infiltrarea apei de ploaie direct în sol.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Peste 2.000 de persoane protestează la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan
16:24
Peste 2.000 de persoane protestează la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan
ACTUALITATE Cazul straniu al șoferului care a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Ce amendă a primit
16:18
Cazul straniu al șoferului care a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Ce amendă a primit
UTILE Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
15:30
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
ACTUALITATE Cum poți să eviți phishing-ul pe Instagram. Ghidul complet
15:15
Cum poți să eviți phishing-ul pe Instagram. Ghidul complet
EVENIMENT Competiția internațională de patinaj artistic „Bucharest Open” a început la Berceni Arena. Daniel Băluță a transmis programul oficial al evenimentului
14:47
Competiția internațională de patinaj artistic „Bucharest Open” a început la Berceni Arena. Daniel Băluță a transmis programul oficial al evenimentului
NEWS ALERT George Simion protestează la Curtea de Argeș alături de localnicii care nu au apă potabilă de patru luni: „Bolojan o ține în brațe pe Buzoianu”
14:37
George Simion protestează la Curtea de Argeș alături de localnicii care nu au apă potabilă de patru luni: „Bolojan o ține în brațe pe Buzoianu”
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit cum s-a încheiat o eră enigmatică din istoria Pământului
SĂNĂTATE Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
16:17
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
16:14
Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
CONTROVERSĂ Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
16:06
Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
FLASH NEWS Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
15:15
Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
SPORT S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne
14:55
S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne
VIDEO Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara
14:52
Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara

Cele mai noi

Trimite acest link pe