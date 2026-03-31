Prima pagină » Actualitate » Greșeala pe care o faci atunci când mergi la supermarket. Ajungi să plătești mai mult decât necesar

Greșeala pe care o faci atunci când mergi la supermarket. Ajungi să plătești mai mult decât necesar
Galerie Foto 5

Atunci când mergi la supermarket este probabil, uneori, să faci o greșeală care, la final, îți aduce cheltuieli în plus. Iată mai jos, în articol, despre ce este vorba.

Există probabilitatea să fi auzit, măcar o dată, ideea următoare: „Nu merge niciodată la cumpărături când ești flămând”. De cele mai multe ori, acest lucru va duce la cumpărături impulsive, ceea ce te va face să cheltuiești mai mulți bani decât este necesar.

Dar este probabil ca aceasta să nu fie singura greșeală pe care o faci când îți faci cumpărăturile săptămânale, potrivit lui Cathrine Jansson-Boyd, profesor de psihologie a consumatorului la Universitatea Anglia Ruskin.

Expertul spune că am devenit prea „obișnuiți” în legătură cu această activitate. El susține că „mergem la aceleași supermarketuri și cumpărăm aceleași lucruri în fiecare săptămână, iar acest lucru se adună la nota de plată”. Dar, făcând schimbări în modul în care abordăm cumpărăturile, o parte din aceste cheltuieli suplimentare ar putea fi reduse, susține el, conform Metro.co.uk.

În primul rând, ar fi ideal să fie efectuat un inventar corespunzător al „stocului” personal de alimente, din bucătărie sau debara. Scopul este unul precis, și anume să nu mai achiziționezi produse pe care le ai deja și să economisești bani.

„Aceasta este o modalitate deosebit de comună de a irosi bani, deoarece multe produse nu sunt utilizate și, în cele din urmă, ajung la gunoi”, spune ea.

Ce mai recomandă Cathrine Jansson-Boyd:

  • „Nu cumpărați niciodată fără să stabiliți un buget și nu depășiți suma respectivă”, spune ea.
  • Abaterea de la rețetă. „Dacă urmați o anumită rețetă, probabil că intenționați să cumpărați fiecare ingredient recomandat de aceasta. Dar, potrivit lui Cathrine, aceasta ar fi o eroare. În schimb, fiți creativi în gătit pentru a economisi bani”, arată sursa citată.

„Nu trebuie să cumperi tot ce este necesar. În schimb, uită-te acasă pentru a vedea ce ai deja și ce poate fi folosit ca înlocuitor”, spune ea.

  • „Nu mergeți mereu la același supermarket”, precizează ea.
  • „Folosește un coș, nu un cărucior”;
  • „Nu te uita doar la prețul de cumpărare și evitați produsele în cantitate foarte mare, cu excepția cazului în care le veți folosi pe toate”, a conchis Cathrine.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe