Astăzi, celebrul muzeu Luvru a fost închis de urgență după un jaf. Conform presei franceze, hoții au furat mai multe bijuterii din colecția legată de Napoleon și Josephine. Jaful de astăzi nu este însă singurul înregistrat în istoria muzeului francez.

Ce alte piese au mai fost furate de-a lungul timpului din Luvru

Jafurile dintr-un muzeu sunt o raritate, dar s-au mai întâmplat de-a lungul istoriei. Înainte de jaful înregistrat în această dimineață, ultimul furt înregistrat de muzeul francez a avut loc în 1998. O pictură a artistei franceze Camille Corot a fost furată în plină zi și nu a mai fost recuperată de atunci.

În 1971, tabloul „Valul” al pictorului Gustave Courbet a fost furat din Luvru de o grupare profesionistă de hoți. Tabloul furat nu a mai fost niciodată recuperat, iar disparița rămâne și astăzi sub semnul misterului. Tot din celebrul muzeu au fost furate, în 1983, două piese de armură renascentistă, o cască și o platoșă milaneze, donate de familia Rothschild, în 1992. Cele două piese au fost recuperate în 2021, după 40 de ani.

„Mona Lisa” furată pentru a fi returnată în Italia

Poate cel mai faimos caz de furt din Luvru s-a petecut în anul 1911, atunci când a fost furată celebra capodoperă a lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Atunci, pictura a fost furată de un geamgiu italian, Vincenzo Peruggia, care voia ca opera să fie returnată în țara sa de origine. Hoțul a ascuns pictura sub podeaua apartamentului său din Paris, timp în care a încercat să vândă lucrarea. Deznodământul a fost unul fericit. „Mona Lisa” a fost găsită 3 ani mai târziu în Florența și returnată la Paris.

