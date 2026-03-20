Celebrul actor american Chuck Norris, practicant de arte marțiale și producător de filme, a murit joi, la vârsta de 86 de ani. El s-a născut pe 10 martie 1940, în Ryan, Oklahoma.

Potrivit declarațiilor familiei sale, a murit în Hawaii, după ce fusese internat în spital, în ultimele două zile.

De-a lungul carierei sale, fiind cunoscut pentru duritatea pe care o afișa în timpul interpretării rolurilor pe care le juca, au apărut numeroase glume și meme-uri despre cariera sa. Cel mai recent meme a apărut chiar dupa decesul său:

Așadar, pe lângă cariera sa impresionantă în filmele de acțiune, Chuck Norris a devenit celebru și pentru glumele despre el, care circulau în mediul virtual și au devenit virale. Newsweek a găsit doar câteva dintre ele:

„Chuck Norris nu purta ceas, pentru că el decidea cât era ora”;

„Atunci când Omul negru merge la culcare, în fiecare seară, el verifică dulapul… să nu fie ascuns Chuck Norris”;

„Chuck Norris nu citeșste cărți. El se uită la ele până când obține informațiile pe care le dorește”;

„Nu există nicio teorie a evoluției, ci doar o listă de creaturi cărora Chuck Norris le-a permis să trăiască”;

„Spațiul cosmic există pentru că îi este frică să fie pe aceeași planetă cu Chuck Norris”;.

„Chuck Norris nu doarme. El așteaptă”;

„Chuck Norris a numărat până la infinit… de două ori”;

„Nu există nicio bărbie în spatele bărbii lui Chuck Norris. Este doar un alt pumn”;

„Când Chuck Norris face o flotare… el împinge în jos Pământul”;

„Chuck Norris este atât de rapid, încât poate alerga în jurul lumii și lovi cu pumnul în partea din spate a capului;

„Chuck Norris poate trânti o ușa turnantă”;

„Dacă tu ai cinci dolari, dar și Chuck Norris are cinci dolari, atunci el are mai mulți bani decât tine”;

„Nu există nicio tastă «Ctrl» pe calculatorul lui Chuck Norris, deoarece el deține controlul.

„Chuck Norris poate strănuta cu ochii deschiși”;

„Chuck Norris a distrus tabelul periodic, pentru că el recunoaște doar elementul surpriză”;.

„Chuck Norris poate ucide două pietre, cu o singura pasăre”;

Chuck Norris a mâncat, odata, un tort în întregime… înainte ca prietenii să-i spună că a fost o stripteuză în ea.

Unor oameni le place să mănânce picioare de broască. Lui Chuck Norris îi place să mănânce picioare de șerpi.

Când Chuck Norris cade în apă, Chuck Norris nu se udă. Apa devine Chuck Norris.

Chuck Norris nu scrie cărți, de fapt, cuvintele se aliniază… de frică.

Chuck Norris poate diviza cu zero.

Iarba este întotdeauna mai verde pe partea cealaltă, cu excepția cazului în care Chuck Norris a fost acolo. În acest caz, iarba este cel mai probabil înmuiată în sânge și lacrimi.

O imagine face cât o mie de cuvinte. Un Chuck Norris face cât un miliard de cuvinte.

Chuck Norris a inventat propriul său tip de karate. Se numește Chuck-Will-Kill.

Chuck Norris când vorbește, toată lumea ascultă. Și moare.

Cand Chuck Norris este într-o zonă aglomerată, el nu merge în jurul oamenilor. El se plimba prin ei.

Chuck Norris a mâncat, odată, un flacon întreg de pastile de dormit. Ele l-au făcut să clipească.

Chuck Norris a jucat cu un pistol încărcat complet ruleta rusească și a câștigat.

Unii oameni poartă pijama Superman. Superman poartă pijama Chuck Norris.

Chuck Norris a construit o capcană de șoareci mai bună, dar lumea a fost prea speriată să bata la ușa lui.

Nu există incălzirea globală. Lui Chuck Norris i-a fost frig, așa că a întors soarele în sus.

Cine a fost Chuck Norris

Chuck Norris a devenit cunoscut pentru rolurile sale din filmele de arte marțiale și de acțiune din anii 1980-1990, „The Delta Force” și „Missing in Action”, dar a rămas în istorie pentru rolul interpretat în serialul TV „Walker, Texas Ranger”.

Actorul s-a retras din actorie în ultimele decenii, cu excepția câtorva roluri minore în filme precum „The Expendables 2” din 2012. Norris a avut centura neagră la mai multe arte marțiale, a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Hollywood în 1989 și a devenit un adevărat Texas Ranger în 2010.

A fost prieten cu Bruce Lee

El a avut și o relație de prietenie cu Bruce Lee, antrenându-se împreună la mijlocul anilor ’60. Amândoi au jucat în filmul din 1972 „The Way of the Dragon”. Prima sa soție, Dianne Holechek, a decedat în decembrie 2025, la vârsta de 84 de ani.

Care a fost ultima lui postare

Chuck Norris a postat un mesaj pe rețelele sociale, în data de 10 martie, ziua în care a împlinit 86 de ani: „Nu îmbătrânesc… trec la un nivel superior”.

Mesajul emoționant al familiei actorului

„Cu inimile grele, familia noastră împărtășește trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, survenită ieri dimineață. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familia sa și a fost împăcat. Pentru întreaga lume, a fost un artist marțial, actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre. Și-a trăit viața cu credință, scop și un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat un impact de durată asupra atâtor vieți. Deși inimile noastre sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am avut binecuvântarea să le împărtășim cu el. Dragostea și sprijinul pe care le-a primit de la fanii din întreaga lume au însemnat atât de mult pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru asta. Pentru el, nu erați doar fani, erați prietenii lui.Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați transmis.În timp ce jelim această pierdere, vă rugăm să păstrați intimitatea familiei noastre în această perioadă. Vă mulțumim că îl iubiți alături de noi. Cu dragoste,Familia Norris”, a scris familia celebrului actor.

