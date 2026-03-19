Chuck Norris, a fost internat în spital după ce a suferit o „urgență medicală” în Hawaii, potrivit TMZ. Deși natura incidentului nu a fost încă dezvăluită, se pare că Norris este „în stare bună”, notează The News. Incidentul a avut loc la o săptămână după ce actorul și-a sărbătorit cea de-a 86-a aniversare.

Noris a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care se antrenează, etalându-și forma fizică deosebită, chiar dacă se apropie de vârsta de 90 de ani.