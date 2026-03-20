Ce spunea Chuck Norris despre Benjamin Netanyahu în urmă cu 11 ani: „Este un tip dur”

În 2015, Chuck Norris a transmis public un mesaj de susținere pentru candidatura lui Benjamin Netanyahu în alegerile parlamentare din Israel.

Actorul american, care a realizat filme în Israel, l-a considerat pe politicianul israelian vrednic să aibă încă un mandat de prim-ministru. Pare că a anticipat că numai Netanyahu va fi capabil să poarte războaie pentru apărarea Israelului pe multiple fronturi, din Fâșia Gaza cu Hamas (2023), din sudul Libanului cu Hezbollah (2024), și să denuclearizeze și să demilitarizeze Iranul (din 2024 până în 2026).

De ce l-a susținut? Pentru că Netanyahu era singurul capabil să se opună amenințării jihadiste ce este un pericol pentru Occident.

„Am urmărit discursul lui Netanyahu din Congres și am văzut un om care își conduce țara cu inima și cu sufletul. Am văzut, de asemenea, un lider puternic, care este absolut crucial pentru salvarea poporului israelian. Am realizat trei filme în Israel, „Delta Force” fiind preferatul meu. Mi-am făcut prieteni. E o țară incredibilă. Și vrem să o menținem așa. De aceea, trebuie să fie un lider care să aibă curajul să stea în calea forțelor răului, care amenință nu doar Israelul, ci și SUA.”.

„Ai crede că sunt un tip dur după ce m-ai văzut în filme. Dar în vecinătatea dură a Orientului Mijlociu, Israelul îl are pe tipul său dur. Numele său este Bibi Netanyahu. Bibi a adus în discuție probleme serioase de securitate, a vorbit tare și răspicat în ONU și în Congres, a unit lumea pentru sancționarea Iranului, a ridicat un zid la frontiera sudică a Israelului, a oprit ploaia de rachete și a arătat mișcării Hamas că nu va fi tolerată. A depus și eforturi pentru a-l elibera pe Ghilad Shalit. Votați-l pe Netanyahu pentru un Israel puternic.”.

Chuck Norris s-a întâlnit cu premierul israelian, căruia i-a spus că va beneficia pentru totdeauna de susținerea sa.