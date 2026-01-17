Cercetătorii NASA au descoperit „Al nouălea cer”

O echipă care folosește Telescopul Spațial Hubble al NASA a descoperit un nou tip de obiect astronomic – un nor de materie întunecată , bogat în gaz, fără stele , considerat o „relicvă” sau o rămășiță a formării galaxiilor timpurii.

Supranumit „Norul 9”, aceasta este prima detectare confirmată a unui astfel de obiect în univers – o descoperire care aprofundează înțelegerea formării galaxiilor, a universului timpuriu și a naturii materiei întunecate în sine.

„Aceasta este povestea unei galaxii eșuate”, a declarat cercetătorul principal al programului, Alejandro Benitez-Llambay de la Universitatea Milano-Bicocca din Milano, Italia. „În știință, de obicei învățăm mai mult din eșecuri decât din succese. În acest caz, lipsa stelelor este ceea ce dovedește că teoria este corectă. Ne spune că am găsit în universul local o componentă primordială a unei galaxii care nu s-a format încă.”

O galaxie care a eșuat sau, mai degrabă, un nor de materie întunecată de la începutul universului – așa descriu astronomii obiectul cosmic îndepărtat pe care l-au descoperit. L-au numit Cloud-9, care ar putea fi cel mai bine tradus în română ca „Al nouălea cer”.