Cercetătorii NASA au descoperit „Al nouălea cer”

O echipă care folosește Telescopul Spațial Hubble al NASA a descoperit un nou tip de obiect astronomic – un nor de materie întunecată , bogat în gaz, fără stele , considerat o „relicvă” sau o rămășiță a formării galaxiilor timpurii.
Supranumit „Norul 9”, aceasta este prima detectare confirmată a unui astfel de obiect în univers – o descoperire care aprofundează înțelegerea formării galaxiilor, a universului timpuriu și a naturii materiei întunecate în sine.
Descoperirea NASA
„Aceasta este povestea unei galaxii eșuate”, a declarat cercetătorul principal al programului, Alejandro Benitez-Llambay de la Universitatea Milano-Bicocca din Milano, Italia. „În știință, de obicei învățăm mai mult din eșecuri decât din succese. În acest caz, lipsa stelelor este ceea ce dovedește că teoria este corectă. Ne spune că am găsit în universul local o componentă primordială a unei galaxii care nu s-a format încă.”
O galaxie care a eșuat sau, mai degrabă, un nor de materie întunecată de la începutul universului – așa descriu astronomii obiectul cosmic îndepărtat pe care l-au descoperit. L-au numit Cloud-9, care ar putea fi cel mai bine tradus în română ca „Al nouălea cer”.
„Acest nor este o fereastră către universul întunecat”, a declarat Andrew Fox, co-autor al studiului, de la Institutul de Știință al Telescopului Spațial din Baltimore. „Știm din teorie că cea mai mare parte a materiei din univers este probabil materie întunecată, dar este greu de detectat deoarece nu emite nicio lumină. Norul 9 ne oferă o imagine rară asupra unui nor dominat de materie întunecată”, a adăugat Fox.
O ipoteză este că materia întunecată s-ar fi putut forma la scurt timp după Big Bang, care a dus la formarea universului acum 13,8 miliarde de ani. Dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci materia întunecată ar forma nori cosmici masivi care nu sunt saturați cu suficientă materie pentru a forma stele.
Și Norul 9 ar putea fi exact un astfel de nor, deoarece observațiile recente făcute cu Telescopul Spațial Hubble au arătat că este complet lipsit de stele. De aceea, oamenii de știință îl numesc „galaxie eșuată”: nu a reușit să facă ceea ce ar trebui să facă o galaxie: să creeze stele.
Fără lumină în întuneric
În mod normal, astronomii observă galaxiile deoarece stelele din ele emit lumină puternică. Dar cum observi un obiect întunecat în întuneric complet? În mod normal, acest lucru ar fi dificil, dar telescoapele moderne, în special Hubble, sunt suficient de sensibile pentru a detecta astfel de obiecte.
Oamenii de știință au întâlnit pentru prima dată Cloud-9 acum trei ani, când au detectat semnale ciudate în apropierea galaxiei Messier 94 folosind telescopul FAST din China. Când telescopul respectiv nu a mai fost suficient pentru investigații suplimentare, oamenii de știință de la telescopul Green Bank și de la Observatorul Very Large Array au preluat investigația – și, în cele din urmă, au fost utilizate capacitățile Telescopului Spațial Hubble.
Astronomii presupun că trebuie să existe mult mai multe astfel de obiecte în cosmos, dar detectarea lor va fi extrem de dificilă. Însă Cloud-9 este aparent unic printre ele: există într-o stare de echilibru foarte echilibrat, unde are încă suficientă masă pentru a se menține unit, dar în același timp nu suficientă pentru a declanșa formarea stelelor. Potrivit autorilor studiului, însă, ceva l-ar putea „scoate” cu ușurință din această stare: norul întunecat ar deveni apoi o galaxie strălucitoare.