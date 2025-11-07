Prima pagină » Social » Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră

07 nov. 2025, 10:27, Social
Găurile negre reprezintă ancorele gravitaționale misterioase, terifiante și fascinante, ale fiecărei galaxii, inclusiv a galaxiei noastre, ele joacă un rol crucial în reglarea formării stelelor. Sunt cele mai întunecate și extreme obiecte din Univers, iar oamenii curioși sunt atrași de ele precum moliile la o flacără de 100.000 de mase solare.

În noua sa carte, Facing Infinity: Black Holes and Our Place on Earth (2025), fizicianul și scriitorul științific Jonas Enander îi poartă pe cititori prin timp și spațiu pentru a descifra istoria, știința și misterul persistent al găurilor negre.

Ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră

De la un observator pe un vârf de vulcan în Hawaii, până la un câmp de luptă din Primul Război Mondial unde a fost concepută una dintre cele mai importante ecuații astrofizice, Enader vorbește cu laureați ai Premiului Nobel și urmărește pașii unora dintre cei mai mari gânditori în fizică pentru a pune aceste obiecte monstruoase într-un context uman și tangibil.

Cartea începe cu un scenariu terifiant: un astronaut nefericit care cade într-o gaură neagră. „Lumina te orbește”, iar el simte că nu mai există sus sau jos. Spațiul gol și rece îl înconjoară complet. În acel moment, realizează că întunericul nu este doar absența luminii, ci și „un limitator al cunoașterii”. Nimic – nici particule, nici radiații, nici informație – nu poate scăpa dintr-o gaură neagră.

Pe măsură ce se apropie, astronautul simte că forța gravitațională începe să-l dezmembreze. „Odată ce ai căzut într-o gaură neagră, nu te mai poți întoarce. Atracția sa gravitațională este prea puternică.” Corpul său este tras și întins până la nivel molecular, până la ADN, dar din fericire va simți aproape nimic: „Din momentul în care observi prima dată durerea străbătându-te, trece mai puțin de o secundă până când ești decimat.”

