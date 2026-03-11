Vacanță 2026 în zona de război. Turcia, singura țară aflată la o aruncătură de rachetă de Iran, care asigură turiștii de liniște și huzur

Este mai mult decât previzibil ca turismul din țările din Golf și cele din estul Mediteranei – Cipru, Israel, Liban, Turcia sau Grecia (Rhodos), plus Egipt – să fie lovit teribil în vara 2026 din cauza războiului cu final imprevizil din regiune. Emiratele Arabe au suplinit temporar pierderile enorme ale războiului din Ucraina, rușii și ucrainenii fiind clienți fideli fără fermoar la buzunar, atrăgând alți turiști din estul Europei, românii fiind cei mai devotați Crăciunului sau Paștelui în Dubai.

Dar, chiar în acest context, Turcia transmite un mesaj clar pentru turiști: vacanțele se desfășoară normal, iar sezonul estival 2026 poate fi rezervat cu încredere.

Ministerul Culturii și Turismului din Republica Turcia și Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia confirmă că activitatea turistică de pe întreg teritoriul țării se desfășoară complet normal.

În contextul reflectării intense în mass-media a conflictului din unele zone ale Orientului Mijlociu extins, Turcia, stat mediteranean, nu este parte în acest conflict. Destinațiile sale turistice, inclusiv Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir și Capadocia, care sunt printre cele mai vizitate din lume, continuă să primească oaspeți din Europa, America de Nord și regiunea Asia-Pacific fără nicio întrerupere. Cele trei informații de mai jos reflectă situația operațională din teren.

Vacanțele în Turcia se desfășoară normal

Nu s-a schimbat nimic. Toate stațiunile, hotelurile, excursiile și experiențele turistice din destinațiile din Turcia se desfășoară conform programărilor. Nu au existat închideri, perturbări sau restricții emise de autorități privind activitatea turistică în nicio zonă a țării.

Toate zborurile către aeroporturile din Turcia operează conform programului

Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir și toate celelalte aeroporturi internaționale importante din Turcia funcționează normal. Niciun aeroport turcesc nu a fost afectat de închideri, restricții sau rerutări din cauza evenimentelor regionale. Companiile aeriene care operează zboruri către Turcia au raportat zero anulări cauzate de conflict.

Sezonul estival 2026 este deja disponibil pentru rezervare

uroperatorii, agențiile online de turism și partenerii de rezervări sunt încurajați să promoveze activ Turcia pentru întreg sezonul de vară 2026. Cererea rămâne puternică în rândul călătorilor care înțeleg realitatea geografică a regiunii. Ministerul Culturii și Turismului din Turcia își reafirmă angajamentul de a sprijini comunicarea partenerilor prin furnizarea, la cerere, de date, declarații și informări.

Companiile aeriene oferă zboruri de 15 lire și pachete de vacanță de 200 de lire în Turcia, în încercarea de a atrage turiști pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, în timp ce experții avertizează că prețurile vor crește în următoarele săptămâni.

Războiul reorientează românii spre alte destinații

Explozia preţului la kerosen, dar şi blocajul de pe aeroporturile din Golf cresc preţurile biletelor de avion pentru destinaţii exotice cheie. S-au înjumătăţit rezervările faţă de anul trecut.