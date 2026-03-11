Prima pagină » Știri externe » Premierul maghiar Viktor Orbán susține că ucrainenii i-au amenințat familia, copiii și nepoții: „Toate au o limită”

Premierul maghiar Viktor Orbán susține că ucrainenii i-au amenințat familia, copiii și nepoții: „Toate au o limită”

11 mart. 2026, 19:42, Știri externe

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat miercuri că oficiali și grupuri din Ucraina au recurs la amenințări directe împotriva familiei sale, inclusiv asupra copiilor și nepoților săi. Acuzațiile acestuia vin în contextul unei escaladări a tensiunilor dintre Budapesta și Kiev, care este suprapusă peste campania electorală pentru alegerile parlamentare din Ungaria de pe 12 aprilie.

Viktor Orbán a susținut că „toate au o limită” și a acuzat partea ucraineană de un „război politic” care a depășit barierele diplomatice. Tensiunile dintre cele două state au fost alimentate de confiscarea de către autoritățile maghiare a două vehicule blindate aparținând unei bănci de stat ucrainene, care transportau aproximativ 80 de milioane de dolari în numerar și aur. În urma deciziei autorităților maghiare de a confisca activele ucrainene, Kievul a acuzat Budapesta de banditism și luare de ostatici.

Ministrul de externe maghiar, Péter Szijjártó, a declarat anterior că președintele Volodimir Zelenski l-ar fi amenințat pe Orbán cu moartea. De asemenea, Zelenski ar fi sugerat că ar putea trimite soldați ucraineni direct la „adresa” lui Orbán pentru a discuta „pe propria lor limbă” despre blocarea ajutorului financiar european de către Ungaria.

„Draga mea, sunt tatăl tău. Ascultă, probabil vei vedea la știri că ucrainenii m-au amenințat acum nu doar pe mine, ci și pe tine. Mă adresez copiilor, așa că te sun doar ca să nu te sperii.
Dacă e ceva în neregulă sau vezi ceva, spune-mi, dar cred că ar trebui luat în serios, dar nu ar trebui să te sperii. Ai grijă de tine! Alíza spune că e fată mare acum, înțelege asta acum, bine? Ca să nu se sperie sau să intre în bucluc, fii atentă la ea, bine? Te rog. E în regulă, te voi îmbrățișa, draga mea”, i-a spus Orban fiicei sale la telefon.

Recomandările autorului:

În plin război energetic, pe șefa Comisiei Europene au apucat-o remușcările: Reducerea sectorului nuclear a fost o greșeală strategică a Europei

Provocare pentru Viktor Orbán cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Cu cât conduce în sondaje partidul de opoziție al lui Péter Magyar

O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump, despre Spania: „Spaniolii sunt un popor fantastic, dar au o conducere proastă. S-ar putea să încetăm comerțul cu ei”
19:51
Trump, despre Spania: „Spaniolii sunt un popor fantastic, dar au o conducere proastă. S-ar putea să încetăm comerțul cu ei”
MILITAR Emmanuel Macron spune că Strâmtoarea Ormuz a devenit „un teatru de război”. Capacitățile militare ale Iranului „nu sunt reduse la zero”
19:04
Emmanuel Macron spune că Strâmtoarea Ormuz a devenit „un teatru de război”. Capacitățile militare ale Iranului „nu sunt reduse la zero”
PAȘTE Paștele 2026 ar putea fi celebrat în România fără Lumina Sfântă de la Ierusalim din cauza Războiului din Iran
18:52
Paștele 2026 ar putea fi celebrat în România fără Lumina Sfântă de la Ierusalim din cauza Războiului din Iran
ENERGIE După atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, Iranul amenință că prețul țițeiului va ajunge la 200 de dolari/baril dacă războiul continuă
18:22
După atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, Iranul amenință că prețul țițeiului va ajunge la 200 de dolari/baril dacă războiul continuă
CINEMA Cu ce delicatese se vor delecta vedetele de la Hollywood la gala Oscar. Care este meniul și supriza de la final
17:49
Cu ce delicatese se vor delecta vedetele de la Hollywood la gala Oscar. Care este meniul și supriza de la final
CONTROVERSĂ Trump spune că războiul cu Iranul „merge minunat“ și se va încheia „în curând”, deoarece „nu mai avem ce sa atacam”. „Oricând voi dori să se termine, se va termina”
17:25
Trump spune că războiul cu Iranul „merge minunat“ și se va încheia „în curând”, deoarece „nu mai avem ce sa atacam”. „Oricând voi dori să se termine, se va termina”
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
România, soluția de „back-up” a Americii. De ce experții consideră vitală dislocarea forțelor SUA pe Flancul Estic
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ce mâncăm influențează somnul. Care sunt alimentele care ne ajută?

Cele mai noi

Trimite acest link pe