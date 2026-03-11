Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat miercuri că oficiali și grupuri din Ucraina au recurs la amenințări directe împotriva familiei sale, inclusiv asupra copiilor și nepoților săi. Acuzațiile acestuia vin în contextul unei escaladări a tensiunilor dintre Budapesta și Kiev, care este suprapusă peste campania electorală pentru alegerile parlamentare din Ungaria de pe 12 aprilie.

Viktor Orbán a susținut că „toate au o limită” și a acuzat partea ucraineană de un „război politic” care a depășit barierele diplomatice. Tensiunile dintre cele două state au fost alimentate de confiscarea de către autoritățile maghiare a două vehicule blindate aparținând unei bănci de stat ucrainene, care transportau aproximativ 80 de milioane de dolari în numerar și aur. În urma deciziei autorităților maghiare de a confisca activele ucrainene, Kievul a acuzat Budapesta de banditism și luare de ostatici.

Ministrul de externe maghiar, Péter Szijjártó, a declarat anterior că președintele Volodimir Zelenski l-ar fi amenințat pe Orbán cu moartea. De asemenea, Zelenski ar fi sugerat că ar putea trimite soldați ucraineni direct la „adresa” lui Orbán pentru a discuta „pe propria lor limbă” despre blocarea ajutorului financiar european de către Ungaria.

„Draga mea, sunt tatăl tău. Ascultă, probabil vei vedea la știri că ucrainenii m-au amenințat acum nu doar pe mine, ci și pe tine. Mă adresez copiilor, așa că te sun doar ca să nu te sperii.

Dacă e ceva în neregulă sau vezi ceva, spune-mi, dar cred că ar trebui luat în serios, dar nu ar trebui să te sperii. Ai grijă de tine! Alíza spune că e fată mare acum, înțelege asta acum, bine? Ca să nu se sperie sau să intre în bucluc, fii atentă la ea, bine? Te rog. E în regulă, te voi îmbrățișa, draga mea”, i-a spus Orban fiicei sale la telefon.

Recomandările autorului: