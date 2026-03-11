Prima pagină » Social » 10 greșeli pe care trebuie să le eviți atunci când prepari pizza

10 greșeli pe care trebuie să le eviți atunci când prepari pizza

11 mart. 2026, 21:49, Social
10 greșeli pe care trebuie să le eviți atunci când prepari pizza

Pentru a face o pizza de casă reușită ai nevoie în primul rând de ingredientele potrivite, răbdare, dar și o tehnică corectă. Dacă eviți aceste 10 greșeli comune, poți recrea foarte ușor acest preparat italian chiar la tine acasă.

Pentru a vă asigura că pizza napolitană iese perfectă acasă și are un gust aproape identic cu cel de la restaurantul italian preferat, există câteva lucruri de reținut. Adesea, se aleg ingrediente greșite, ceea ce înseamnă că, chiar și cu o preparare corectă, aroma nu se potrivește pe deplin cu originalul. Evitarea următoarelor zece greșeli va garanta o pizza reușită acasă, relatează Blick.

Greșeala 1: prea puțină apă

Pentru un aluat de pizza perfect, care nu se usucă în timpul coacerii, este esențial să existe suficientă apă. Mulți oameni folosesc doar o treime cantitate de lichid, ceea ce nu este suficient. Este mai bine să amestecați aproximativ 40% apă cu 60% făină. O greșeală ușor de evitat.

Greșeala 2: tipul greșit de făină

Dacă alegeți pur și simplu făină de grâu clasică de tip 405 pentru aluat, nu fiți surprinși dacă preparatul nu va avea același gust ca în Italia. Asta pentru că în patria pizzei, așa cum o cunoaștem astăzi, se folosește o altă făină: Tip 00. Aceasta este disponibilă în unele magazine alimentare sau online, de exemplu. Doar făina potrivită asigură un aluat ușor și flexibil, care nu se contractă imediat după ce este întins.

Greșeala 3: prea multă drojdie

O cantitate mică de drojdie este suficientă pentru ca aluatul să crească frumos. Adăugarea unei cantități prea mari va afecta nu numai gustul, ci și textura blatului de pizza. Doar un gram și jumătate de drojdie este suficient pentru fiecare 250 de grame de făină. De asemenea, este mai bine să folosiți drojdie proaspătă, mai degrabă decât drojdie uscată.

Greșeala 4: Lipsa răbdării

Răbdarea este un factor crucial în prepararea acestui fel de mâncare italian clasic. De exemplu, dacă frământați aluatul doar scurt, nu va fi suficient de aerat. Ingredientele trebuie amestecate timp de 20 de minute.. Este un efort care merită din plin atunci când în sfârșit vă puteți bucura de pizza de casă.

Greșeala 5: Lăsarea aluatului să se odihnească într-un loc cald

Aluatul dospit este adesea lăsat să se odihnească într-un loc cald pentru a accelera procesul de creștere. Totuși, acest lucru este în detrimentul aluatului, motiv pentru care este mai bine să îl păstrați mai mult timp la temperatura camerei, în jur de 22 de grade Celsius.

Greșeala 6: Folosirea sosului sau a pastei de tomate gata preparate

Dacă ați urmat toate instrucțiunile la pregătirea aluatului, nu faceți greșeala de a întinde pe pizza sos de roșii sau pastă de roșii gata preparată. Pentru a vă asigura că sosul nu se usucă în timpul coacerii și are un gust minunat de aromat, este recomandat să îl preparați în casă.

Greșeala 7: Nu scurgeți bine mozzarella

Mulți oameni se întreabă de ce mozzarella de pe pizza lor iese atât de apoasă acasă. Acest lucru se datorează faptului că brânza nu s-a scurs corect și eliberează lichid din cauza căldurii în timpul coacerii. Mai întâi trebuie să feliați mozzarella și apoi să o lăsați să se scurgă într-o sită deasupra unui bol. Și aici este nevoie de răbdare: sunt necesare cel puțin două ore.

Greșeala 8: Adăugați toppingul complet pe pizza dintr-o dată

Dacă nu aveți un cuptor cu piatră și coaceți pizza în cuptorul din bucătărie, nu adăugați imediat legume, carne sau brânză deasupra. Deoarece un cuptor convențional generează mai puțină căldură și durează mai mult la coacere, timpii de gătire pentru fiecare ingredient în parte vor varia considerabil. Cel mai bine este să coaceți mai întâi doar aluatul uns cu sos de roșii și apoi să adăugați restul de topping-uri la jumătatea timpului de coacere. Într-un cuptor convențional la 240 de grade Celsius , o pizza de casă durează aproximativ zece minute în total, dar, în funcție de grosimea aluatului, poate dura până la cincisprezece minute.

Greșeala 9: prea mult topping pe aluat

O altă greșeală frecventă este folosirea unei cantități prea mari de topping, mai ales dacă aluatul este prea dens. Acest lucru face ca aluatul să devină moale și necrocant la scoaterea din cuptor. O regulă generală este să folosiți doar trei toppinguri pentru o pizza. Acest lucru permite aromelor individuale să se evidențieze și previne supraîncărcarea aluatului.

Greșeala 10: Coacerea la temperaturi scăzute

Ideal ar fi să ai un cuptor de piatră în grădină pentru a coace pizza în mod tradițional.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
România, soluția de „back-up” a Americii. De ce experții consideră vitală dislocarea forțelor SUA pe Flancul Estic
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ce mâncăm influențează somnul. Care sunt alimentele care ne ajută?
UTILE Noile reguli fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor. Ce se schimbă în 2026
21:53
Noile reguli fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor. Ce se schimbă în 2026
UTILE Supă de usturoi sălbatic: Are un gust fantastic și se prepară rapid
21:36
Supă de usturoi sălbatic: Are un gust fantastic și se prepară rapid
MESAJ Călin Georgescu îi cheamă pe români să planteze copaci, pe 14 martie: „România plantează!”
21:29
Călin Georgescu îi cheamă pe români să planteze copaci, pe 14 martie: „România plantează!”
Ștefan Popescu, analiza momentului: După înfrângerea strategică din Iran, o nouă ordine regională: America se repliază, iar România devine avanpost
21:28
Ștefan Popescu, analiza momentului: După înfrângerea strategică din Iran, o nouă ordine regională: America se repliază, iar România devine avanpost
REACȚIE ”România, un aliat ferm al SUA”. Presa arabă comentează aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul țării noastre
21:07
”România, un aliat ferm al SUA”. Presa arabă comentează aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul țării noastre
NEWS ALERT Vaporașele din Constanța, un simbol al litoralului, dezmembrate, după ce Primăria le-a vândut la fier vechi. Ce se construiește în locul lor
21:04
Vaporașele din Constanța, un simbol al litoralului, dezmembrate, după ce Primăria le-a vândut la fier vechi. Ce se construiește în locul lor

Cele mai noi

Trimite acest link pe