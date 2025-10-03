Chiriile false, noua escrocherie a momentului. Cum fac bani hoții acum

Escrocii au învățat să facă bani din orice, chiar și din false. Zeci de proprietari din București s-au trezit cu apartamentele date spre închiriere de hoți. Indivizii pretindeau că sunt turiști și rezervau locuințele pentru câteva zile, până când primeau codul de acces la cutia securizată în care se afla cheia. Apoi, închiriau mai departe apartamentul, uneori chiar și pentru o lună întreagă. Victimele erau atrase de prețurile sub piață și plăteau și mii de euro, în unele cazuri.

În mai puțin de o săptămână, zeci de proprietari din București au descoperit că apartamentele lor erau închiriate de escroci. Indivizii se dădeau drept turiști, ca să intre în locuințe. Prima dată făceau rezervare reală, pentru câteva nopți, pe un site de închirieri apartamente, și plăteau sumele cerute. După ce primeau codul de acces și aveau în mână cheia lăsată în cutia securizată de la intrare, publicau anunțuri pe alte platforme. Se prezentau ca proprietari și ofereau apartamentele spre închiriere pe termen lung. Proprietarii reali și escrocii nu s-au întâlnit nicidată față în față, primeau un cod de acces, iar cheia o găseau direct în cutie. Apoi, postau anunțurile de închiriere, ca și când ei ar fi fost proprietari, și trimiteau toate datele de acces celor de bună credință care doreau să închirieze locuința.

Multe victime cădeau în plasă, atrase de prețurile sub nivelul pieței și de poziția bună a apartamentelor. Oamenii trimiteau bani în criptomonede sau în conturi digitale. Unul dintre escroci a mers și mai departe: a cerut și acte de identitate, sub pretextul semnării contractului, pe care le-a folosit ulterior pentru a posta anunțurile false.

Adminsitratorii au găsit inclusiv chiriași care se mutaseră deja în apartamente, fără să știe că au fost păcăliți. O familie cu copil mic chiar a pltătit 800 de euro pentru o lună întreagă, fără să știe că banii au ajuns pe mâinile escrocilor. Polițiștii îi caută pe cei care au înșelat oamenii, potrivit Observator News.

Autorul recomandă:

Înșelătoria online care îți fură datele sau îți accesează contul bancar. Cum identifici un atac de tip „spoofing”

Noua ESCROCHERIE care te lasă fără bani în cont în câteva minute. Metoda de fraudă face tot mai multe victime în România