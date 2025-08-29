Cimitirile din Iași, afectate de prețuri mari și de inflație. Cel mai scump loc de veci a ajuns să coste 25.000 euro

La Iași, eternitatea se negociază. În mediul online, locurile de veci se vând aproape ca apartamentelele: „cu poziționare foarte bună”, „în apropiere de biserică”, „la intrare” sau „pe aleea principală”. Însă, spre deosebire de piața imobiliară, aici nu contează numai metrul pătrat, ci și simbolistica zonei, scrie Ziarul de Iași.

Mai exact, locurile pentru odihnă eternă sunt mai prețioase atunci când vecinii sunt veteranii, eroii sau scriitorii. Iar prețurile pornesc de la o mie de euro și ajung și până la 25.000 de euro, în zona premium.

