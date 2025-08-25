Descoperire macabră într-un cimitir din Brăila. Un localnic a găsit oseminte umane, printre gunoaie, lângă un gard. Oamenii spun că administratorul ar fi aruncat oasele pentru că rudele nu au mai plătit locul de veci și el a revândut groapa.

Într-un cimitir din Brăila, osemintele sunt la vedere. În poze se văd mai multe cranii, dar și resturi de oase, printre buruienile de la marginea locului de veci. Imaginile au stârnit revoltă printre locanici.

Oamenii dau vina pe administratorul cimitirului, care ar fi scos osemintele umane, după ce rudele nu ar fi plătit taxele. Apoi, locul de veci ar fi fost revândut. Paznicul cimitirului dezgroapă însă o altă teorie: „Nu-i de la noi de aici, nu-I din cimitirul ăsta. E o înscenare”.

Însă misterul va fi elucidate de oamenii legii. Potrivit legii, dacă taxa de întreținere a mormântului nu este plătită, rămășițele umane se strâng într-o cutie de oseminte și se depozitează într-o groapă comună, potrivit Știrile Observator.

Autorul recomandă:

Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie

Situație HALUCINANTĂ la cimitirul „Cărămidarii de Jos” din Capitală. Ce s-a întâmplat cu osemintele familiei unui fost lider țărănist