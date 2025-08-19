Cine este „Regina Ketaminei”, acuzată că i-a vândut doza FATALĂ actorului Matthew Perry. Va pleda „vinovată” la cinci capete de acuzare

Cunoscută drept „Regina Ketaminei”, Jasveen Sangha este acuzată că i-a vândut actorului Matthew Perry doza fatală din drogul care i-a provocat moartea.

Ea a acceptat, luni, 18 august, toate capetele de acuzare formulate împotriva sa de procurori, informează CNN.

Cinci inculpați în cazul morții lui Matthew Perry

Sangha, în vârstă de 42 de ani și cetățean american și al Regatului Unit al Marii Britanii, devine, astfel, ultimul dintre cei cinci inculpați în cazul decesului prin supradoză al îndrăgitului actor din serialul „Friends” care ajunge la un acord cu procurorii federali.

„Regina Ketaminei” va pleda vinovată pentru cinci capete de acuzare federale, inclusiv furnizarea ketaminei care a dus la moartea lui Perry, evitând, astfel, un proces programat pentru septembrie.

Acordul implică un capăt de acuzare pentru întreținerea unui loc unde se consumă droguri, trei capete pentru distribuție de ketamină și unul pentru distribuție de ketamină rezultând în moarte sau vătămare corporală gravă. În înțelegere, Sangha a recunoscut că a vândut patru fiole de ketamină unui alt bărbat, Cody McLaury, care a decedat în 2019, fără nicio legătură cu Perry.

Procurorii vor renunța la alte trei capete de acuzare legate de ketamină și la unul privind distribuția de metamfetamină, care nu era legat de cazul Perry.

Pedeapsa maximă pentru Sangha poate ajunge la 45 de ani de închisoare.

Ketamina, cauza decesului

Matthew Perry, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort în casa sa din Los Angeles pe 28 octombrie 2023. Examinarea medicală a stabilit că drogul ketamină, folosită în mod obișnuit ca anestezic chirurgical, a fost cauza principală a decesului.

Actorul utiliza drogul legal, cu prescripție, ca tratament pentru depresie, dar a început să primească doze mai mari de la Sangha și de la alți intermediari cu câteva săptămâni înainte de moarte.

Ancheta a mai vizat, pe lângă Sangha, doi medici și alți trei complici care au pledat vinovați anterior, cooperând cu autoritățile și furnizând informații despre implicarea lui Sangha.

Casa acesteia din North Hollywood a fost percheziționată în martie 2024, fiind găsite cantități mari de ketamină și metamfetamină.

Perry se lupta cu dependența de droguri încă din perioada „Friends”, serialul în care a jucat între 1994 și 2004 alături de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer.

Marți, 19 august, Matthew Perry ar fi împlinit vârsta de 56 de ani.

