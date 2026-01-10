Prima pagină » Actualitate » Ciocolata, un aliat pentru sănătatea inimii. Cum o alegi pe cea potrivită, conform unui specialist în cardiologie

10 ian. 2026, 08:16, Actualitate
Ciocolata poate fi un real aliat pentru sănătatea inimii. Dar iată cum trebuie să alegi ciocolata potrivită, conform unui medic cardiolog spaniol, scrie LaRazon.es.

Aurelio Rojas, cardiolog de profesie, este cunoscut în lumea rețelelor de socializare pentru distribuirea de conținut medical legat de prevenția cardiovasculară, insuficiența cardiacă și subiecte precum lipoproteinele. De asemenea, lucrează la Spitalul Universitar Regional din Málaga și este cunoscut pentru sfaturile sale practice despre dietă și cele mai bune modalități de îngrijire a inimii.

Dintre toate postările sale, cea care a ieșit în evidență în ultimele zile este cea despre ciocolată și proprietățile pe care acest aliment le poate oferi acestui organ muscular. Acesta a arătat , atunci când este consumată corespunzător, ciocolata poate fi un aliat atunci când vine vorba de bunăstarea cardiovasculară și metabolică.

El a subliniat că efectele pozitive provin în din compușii bioactivi din cacao, nu din vreun produs comercial. Flavonolii și polifenolii sunt principalele proprietăți. Ambele contribuie la îmbunătățirea funcției endoteliale, la o reducere a tensiunii arteriale cu aproximativ 2-4 mmHg și la o scădere a inflamației corporale. În plus, polifenolii antioxidanți pot reduce inflamația și pot diminua oxidarea colesterolului LDL, unul dintre procesele implicate în dezvoltarea bolilor cardiovasculare.

Ciocolata conține, de asemenea, substanțe cu efecte fiziologice foarte pozitive. Atât teobromina, cât și serotonina acționează ca stimulente ușoare care îmbunătățesc concentrarea și starea de spirit. Magneziul contribuie la un somn odihnitor, iar fibrele ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Dar nu orice ciocolată este potrivită, ci ea trebuie să fie ciocolată neagră cu peste 75% cacao. Cu cât procentul de cacao este mai mare, cu atât sunt mai multe componente bioactive fără zaharuri adăugate”, sfătuiește el.

Multora le place acest tip de ciocolată, dar alții preferă ciocolata cu lapte, ceea ce face ca produsul fie inferior.

Medicul are și un mic sfat: Dacă nu place, încercați acest truc: adăugați o jumătate de linguriță de pudră de cacao 100% în cafeaua de dimineață și veți vedea cum este începeți ziua cu energie și sănătate. Această mică schimbare poate îmbunătăți metabolismul, reduce inflamația și chiar poate îmbunătăți inima.”

Studiile concluzionează există mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv o sănătate vasculară îmbunătățită, o ușoară reducere a tensiunii arteriale, o sensibilitate mai bună la insulină și un risc cardiovascular mai mic atunci când consumul este moderat, pe lângă efectele cognitive și emoționale positive, arată sursa citată.

Scăderea accentuată a producției de cacao poate duce la dispariția ciocolatei, până în 2050. Planta care ar putea salva această industrie

