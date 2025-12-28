Prima pagină » Actualitate » Scăderea accentuată a producției de cacao poate duce la dispariția ciocolatei, până în 2050. Planta care ar putea salva această industrie

28 dec. 2025, 22:04, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Scăderea accentuată a producției de cacao, cu până la 40% în ultimii doi ani, pune sub semnul întrebării viitorul ciocolatei la nivel global. Ciocolata se confruntă cu un „barometru climatic”, deoarece condițiile meteorologice extreme amenință viitorul culturilor globale de cacao.

În acest context, specialiștii avertizează că schimbările climatice, prin alternanța extremă a precipitațiilor și temperaturilor ridicate, afectează grav culturile din Africa de Vest, de unde provine majoritatea producției de cacao (aproximativ 60%).

Este vorba de țări umede precum Coasta de Fildeș și Ghana, unde temperaturile calde și precipitațiile abundente alternează cu sezoane scurte de secetă.

Însă, în ultimii doi ani, producția de cacao a scăzut cu până la 40% iar acest lucru a dus la creșterea prețurilor ciocolatei la niveluri nemaiîntâlnite din anii 1970, experții avertizând că până în 2050 nu va mai exista cacao în lume.

Există mulți factori care indică dispariția ciocolatei. Rapoarte anterioare au dat vina pe exploatarea ilegală a aurului, îmbătrânirea copacilor și chiar pe contrabandiștii de cacao, dar cercetările sugerează că principalul vinovat este contrastul extrem al precipitațiilor, potrivit Euronews.com.

Reprezentanții Institutului Salata pentru Climă și Sustenabilitate de la Universitatea Harvard precizează că sensibilitatea boabelor de cacao la condițiile meteorologice nu este o noutate, dar schimbările climatice „amplifică intensitatea precipitațiilor abundente” pe măsură ce temperaturile cresc.

Pentru fiecare creștere de 1°C a temperaturii aerului, atmosfera poate reține cu aproximativ 7% mai multă umiditate, ceea ce poate provoca precipitații mai intense și mai abundente.

„Principiile fizice de bază sunt simple: o atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate, amplificând intensitatea precipitațiilor extreme. Acest lucru duce la îmbibarea solului cu apă, eroziunea solului și apariția condițiilor propice pentru bolile fungice”, afirmă cercetătorii.

FOTO- caracter ilustrativ: colaj Shutterstock

Tocmai de aceea, oamenii de știință caută soluții inovatoare pentru a salva această industrie de la dispariție. Aceștia au apelat la o plantă rezistentă la schimbările climatice pentru a salva industria ciocolatei.

Motivați de această topire provocată de schimbările climatice, oamenii de știință de la Universitatea Națională din Singapore și-au concentrat atenția asupra roșcovului, o plantă rezistentă la schimbările climatice, cultivată în zona mediteraneană, care a câștigat treptat atenția ca alternativă promițătoare la cacao.

Spre deosebire de cacao, roșcovul prosperă în climă caldă și aridă, cu necesități foarte mici de apă, și este capabil să supraviețuiască secetei. După prăjire, eliberează o „aromă unică” care seamănă cu cea de cacao, dar gustul său nu este chiar perfect.

Însă, pentru a depăși această problemă, echipa a conceput două tehnici de modificare a gustului plantei, folosind enzime pentru a crește amărăciunea și a intensifica dulceața.

Tratamentul cu enzime este o metodă simplă și curată, care necesită o prelucrare minimă, în comparație cu alte metode care implică substanțe chimice agresive, precum acidul clorhidric, pentru a intensifica gustul.

Prin îmbunătățirea profilului gustativ al roșcovelor, cercetătorii afirmă că aceste tehnici ar putea încuraja producătorii de dulciuri să utilizeze roșcove în produsele alimentare care necesită de obicei cacao, cum ar fi batoanele de ciocolată, pudra de cacao, băuturile din malț și alte produse pe bază de cacao.

Această tehnică, dacă ar fi adoptată la scară largă, ar putea „reduce semnificativ” dependența industriei ciocolatei de cacao, făcând lanțurile de aprovizionare mai rezistente la schimbările climatice și la epidemiile de boli ale culturilor.

„Cercetarea noastră nu se referă doar la reproducerea aromelor cacao-ului, ci și la diversificarea ingredientelor pe care le folosim pentru a produce alternative la ciocolată. Prin trecerea la culturi rezistente la schimbările climatice, precum roșcovele, putem ajuta industria să se adapteze la provocările de mediu, oferind în același timp consumatorilor un produs pe care îl vor aprecia”, declară Manfred Ku, autor principal al articolului de cercetare.

