Ciprian Ciucu anunță reorganizarea Administrației Cimitirelor din București: Este o instituție care consumă bani, în loc să producă

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi, că Administrația Cimitirelor va fi reorganizată și integrată într-o structură mai amplă, alături de parcuri și spații verzi. Edilul susține că, în forma actuală, administrația are o activitate lipistă de transparență care consumă fonduri publice, în loc să le genereze.

Ciprian Ciucu a anunțat o reorganizare amplă a instituțiilor din subordine, inclusiv a structurilor care gestionează spațiile verzi și cimitirele. Edilul a criticat modul în care este administrată în prezent această zonă, pe care o consideră ineficientă și lipistă de transparență și a atras atenția că Administrația Cimitirelor din București funcționează în mod paradoxal pe pierdere, deși, în alte orașe, acest tip de activitate generează venituri.

„Este o instituție care, în mod cumva neașteptat, în loc să aducă niște venituri la municipalitate, este subvenționată cu câteva zici de milioane de lei pe an. În alte orașe, și pot să vă dau exemplu Oradei sau și ale altor orașe, această activitate de obicei aduce bani la buget și nu este subvenționată”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciucu: Avem nevoie de o structură care să pună la punct spațiul public

Reorganizarea vizează integrarea Administrației Cimitirelor într-o structură mai largă, alături de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și de Centrul de Protecție a Plantelor. Noua structură, spune Ciucu, ar urma să funcționeze după un model similar unui ADP (Administrația Domeniului Public), care să gestioneze unitar spațiile verzi, cimitirele și proiectele de regenerare urbană.

„Nu avem un ADP la nivelul Capitalei, iar asta se vede. Avem nevoie de o structură care să pună la punct spațiul public, dincolo de parcuri și cimitire”.

De asemenea, primarul a anunțat că va analiza „foarte atent” activitatea Administrației Cimitirelor în noua formulă, sugerând că există probleme de funcționare și lipsă de claritate. Reforma face parte dintr-un plan mai larg de eficientizare a aparatului administrativ. În cazul structurilor vizate (parcuri, cimitire, protecția plantelor), numărul de posturi va scădea de la 771 la 511.

„Este o activitate destul de opacă. Pe acest subiect voi comunica ulterior”, a mai spus Ciucu.

