Ludovic Orban: „Președintele trebuie să dea mandat PSD"

Galerie Foto 3
În cursul zilei de duminică, 10 mai, Ludovic Orban a precizat faptul că formațiunea politică care „a iniţiat moţiunea de cenzură şi a reuşit să strângă majoritatea parlamentară pentru demiterea guvernului” ar trebui să fie responsabil cu formarea guvernării. El a mai spus că „președintele trebuie să dea mandat PSD”.

Ludovic Orban, fost lider al Partidul Național Liberal, afirmă că votul la moțiunea de cenzură a demonstrat existența unei noi majorități parlamentare, care a reușit să demită Guvernul.

„Preşedintele trebuie să ţină cont”

În opinia sa, președintele ar trebui să desemneze Partidul Social Democrat pentru formarea unui nou Executiv, deși subliniază că obținerea voturilor necesare pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură este diferită de asigurarea sprijinului pentru învestirea unui guvern. Ludovic Orban susține, totodată, că PSD ar fi încălcat acordul din cadrul coaliției și ar fi declanșat conflictul politic împotriva partidelor alături de care a guvernat.

„Preşedintele trebuie să ţină cont. E o logică politică democratică. Deci, practic, două formaţii politice au depus o moţiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesari pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluţia de guvernare. Iar preşedintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD”, a declarat fostul preşedinte liberal.

Ludovic Orban a mai spus că „una este să aduni voturi la o moţiune de cenzură, alta este să investeşti un guvern. E o diferenţa mare”. El a mai precizat că declarația lui Nicușor Dan, susținută la scurt timp după moțiunea de cenzură, ar fi fost „deplasată și ruptă de realitate”.

De altfel, Ludovic Orban a anunțat reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în PNL, în urma negocierilor purtate în ultima vreme cu Ilie Bolojan. El a susținut că se află în discuții cu Ilie Bolojan de ceva timp, iar declarațiile pot fi consultate AICI.

Sursă foto: Mediafax Foto

