Știri externe » Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife

Sursă foto: Ministerio Defensa, X/@Defensagob
Avionul care i-a transportat pe cei 14 pasageri spanioli de pe nava de croazieră MV Hondius la Madrid a aterizat duminică, în jurul orei locale 15:00, la baza aeriană Torrejón de Ardoz, a relatat Ministerul Apărării din SPania, potrivit Europa Press.

Cei 14 cetățeni spanioli, 13 pasageri și 1 membru al echipajului vor fi transferați la Spitalul Central de Apărare „Gómez Ulla”, unde vor fi internați și puși în carantină.

Printre spaniolii repatriați se numără cinci persoane din Catalonia, trei din Madrid, trei din Principatul Asturias, precum și una din Castilia și León, una din Galicia și una din Comunitatea Valenciană.

De asemenea, avionul care îi transporta pe cei șase canadieni de pe vasul de croazieră HV Hondius spre casă a decolat la ora 13:45 a Spaniei de pe Aeroportul Tenerife Sud. La coborârea din autobuze pe pistă, li s-a luat temperatura și s-au îmbarcat fără alte formalități.

Totodată, francezii de pe nava de croazieră au plecat spre casă de pe aeroportul Tenerife Sud, astăzi.

Papa mulțumește locuitorilor Insulelor Canare pentru primirea navei de croazieră

Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat duminică recunoștința pentru „primirea călduroasă care caracterizează poporul Insulelor Canare” pentru că a permis sosirea navei de croazieră MV Hondius, care a fost afectată de un focar de hantavirus.

„Vreau să-mi exprim recunoștința pentru primirea călduroasă cu care locuiesc Insulele Canare, permițând navei de croazieră Hondius să acosteze cu pacienții cu hantavirus”, a spus Papa în spaniolă după ce a recitat rugăciunea de duminică. El a adăugat: „Sunt bucuros să mă pot întâlni cu voi luna viitoare în timpul vizitei mele pe insule!”.

