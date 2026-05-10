Prima pagină » Actualitate » Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani

Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani

Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Actorul Ioan Isaiu fulgerător la doar 56 de ani.

Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu

Actorul Ioan Isaiu s-a stins fulgerător, vineri, 9 mai, în timp ce se afla la filmări în Capitală.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11:00-14:00, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca sau miercuri, 13 mai, între orela 10:00-12:00 la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej.

Slujba de înmormântare a lui Ioan Isaiu va avea loc miercuri, 13 mai 2026, începând cu ora 12:00, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, str. Unirii nr. 1 D.

Cum a murit Ioan Isaiu

Cunoscutul actor Ioan Isaiu, cunoscut din numeroase piese de teatru, seriale și filme, a murit vineri, la vârsta de 56 de ani.

Actorul se afla în Capitală, unde filma pentru un nou proiect. Brusc, lui Ioan Isaiu i s-a făcut rău, în urma unui infarct.

Echipele de medici ajunse de urgență la fața locului au încercat în zadar să-l resusciteze pe Ioan Isaiu.

Vestea dispariției artistului a generat numeroase reacții în mediul artistic. Ioan Isaiu era foarte activ și juca la teatru, dar și în diverse producții de televiziune și film.

Viziru a aflat în direct de moartea lui Ioan Isaiu

Actorul Lucian Viziru a aflat în timpul unui live pe TikTok despre moartea lui Ioan Isaiu.

Deși nu au jucat împreună în seriale, Lucian Viziru a fost foarte afectat de moartea actorului Ioan Isaiu, la doar 56 de ani.

„Nu am jucat cu el. Dumnezeu să-l ierte! Merge o lăutărească veche acum, așa cum am început cu Gică Petrescu – Să mor cu damigeana în mână… Sper să fi murit și el cu damigeana în mână măcar. Îmi pare rău să aud, dar n-am venit să vă întristez sau să ne întristăm reciproc”, a declarat Lucian Viziru în timp ce făcea live pe TikTok, despre decesul lui Ioan Isaiu.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Interdicția telefoanelor în școli nu aduce note mai mari. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu realizat în SUA
16:30
Interdicția telefoanelor în școli nu aduce note mai mari. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu realizat în SUA
EDUCAȚIE Școlile din Mexic, închise mai devreme din cauza Campionatului Mondial de Fotbal. Decizia guvernului afectează zeci de milioane de elevi
15:48
Școlile din Mexic, închise mai devreme din cauza Campionatului Mondial de Fotbal. Decizia guvernului afectează zeci de milioane de elevi
ACTUALITATE De ce s-a dus la Kiev ministrul român al Economiei, Irineu Darău: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice”
15:46
De ce s-a dus la Kiev ministrul român al Economiei, Irineu Darău: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice”
MESAJ Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR: „10 mai – Ziua României Moderne și a părinților fondatori”
15:07
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR: „10 mai – Ziua României Moderne și a părinților fondatori”
LOTO LOTO. Report la Loto 6/49: peste 4,14 milioane de euro în joc la tragerea de duminică, 10 mai 2026
15:03
LOTO. Report la Loto 6/49: peste 4,14 milioane de euro în joc la tragerea de duminică, 10 mai 2026
FLASH NEWS Atac asupra unei biserici din Argeș. Un bărbat a distrus o pictură veche de sute de ani cu sapa
14:57
Atac asupra unei biserici din Argeș. Un bărbat a distrus o pictură veche de sute de ani cu sapa
Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Unde se găsesc cele mai ieftine apartamente în București și în marile orașe
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești
MESAJ Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
17:07
Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
FLASH NEWS Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională
17:01
Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională
NEWS ALERT Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
16:52
Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
FLASH NEWS Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit
16:49
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit
REACȚIE Ludovic Orban crede că Ilie Bolojan ar putea fi numit, din nou, în funcția de premier: „Va trece în Parlament ca prin brânză”
16:36
Ludovic Orban crede că Ilie Bolojan ar putea fi numit, din nou, în funcția de premier: „Va trece în Parlament ca prin brânză”
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale
16:33
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale

Cele mai noi

Trimite acest link pe