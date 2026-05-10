Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu

Actorul Ioan Isaiu s-a stins fulgerător, vineri, 9 mai, în timp ce se afla la filmări în Capitală.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11:00-14:00, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca sau miercuri, 13 mai, între orela 10:00-12:00 la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej.

Slujba de înmormântare a lui Ioan Isaiu va avea loc miercuri, 13 mai 2026, începând cu ora 12:00, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, str. Unirii nr. 1 D.

Cum a murit Ioan Isaiu

Cunoscutul actor Ioan Isaiu, cunoscut din numeroase piese de teatru, seriale și filme, a murit vineri, la vârsta de 56 de ani.

Actorul se afla în Capitală, unde filma pentru un nou proiect. Brusc, lui Ioan Isaiu i s-a făcut rău, în urma unui infarct.

Echipele de medici ajunse de urgență la fața locului au încercat în zadar să-l resusciteze pe Ioan Isaiu.

Vestea dispariției artistului a generat numeroase reacții în mediul artistic. Ioan Isaiu era foarte activ și juca la teatru, dar și în diverse producții de televiziune și film.

Viziru a aflat în direct de moartea lui Ioan Isaiu

Actorul Lucian Viziru a aflat în timpul unui live pe TikTok despre moartea lui Ioan Isaiu.

Deși nu au jucat împreună în seriale, Lucian Viziru a fost foarte afectat de moartea actorului Ioan Isaiu, la doar 56 de ani.

„Nu am jucat cu el. Dumnezeu să-l ierte! Merge o lăutărească veche acum, așa cum am început cu Gică Petrescu – Să mor cu damigeana în mână… Sper să fi murit și el cu damigeana în mână măcar. Îmi pare rău să aud, dar n-am venit să vă întristez sau să ne întristăm reciproc”, a declarat Lucian Viziru în timp ce făcea live pe TikTok, despre decesul lui Ioan Isaiu.