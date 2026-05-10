Radu Miruță a anunțat ce vor susține USR și PNL la consultările de la Cotroceni pentru stabilirea viitorului premier

Nicolae Oprea
Radu Miruță
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a anunțat cu ce mesaj vor merge la Cotroceni delegațiile USR și PNL. Consultările vor fi convocate de președintele Nicușor Dan și au scopul de a stabili numele viitorului premier.

„Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Nu mai este niciun element de care să te poți ancora pentru a avea în continuare încredere în ceea ce PSD spune. Guvernarea unei țări nu este un joc politic, cu gașca de la Craiova și cu gașca de la Timișoara care își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul într-o anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Au avut 281 de voturi în Parlament și au spus că modul ăsta în care tragi la răspundere pe cei care bagă mâna în banul statului nu mai este acceptat. Avem o coaliție. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-ți desfacă șireturile de la picioarele legate încrucișat, e o problemă pentru România”, a precizat Radu Miruță, citat de Mediafax.

Ministrul interimar al Apărării a mai spus care va fi mesajul USR și PNL la viitoarele consultări de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

„Vom merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru”

„Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am enunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vom merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. Vă spuneam de cele două tabere, este ca un joc cu trasul de sfoară. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea”, a mai precizat Miruță.

Calendarul consultărilor de la Palatul Cotroceni nu a fost stabilit încă. Partidele parlamentare vor fi chemate pentru a discuta cu președintele Dan despre numele viitorului premier. Acesta îl va înlocui pe Ilie Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură aprobată de Parlament.

