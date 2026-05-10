Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională

Ruxandra Radulescu
Oana Țoiu, ministrul interimar al MAE, a ținut să îl corecteze pe președintele Nicușor Dan, după discursul de Ziua Europei, în care președintele a adus câteva critici organizației, fapt sesizat și de publicațiile internaționale. Ministra a menționat, la Euronews, că șeful de la Cotroceni a intenționat să readucă în prim-plan beneficiile apartenenței României la UE.

Ministra Oana Țoiu a precizat că discuția despre competitivitate nu trebuie să ducă la abandonarea valorilor europene, a obiectivelor de mediu sau a celor de sustenabilitate.

„Președintele Nicușor Dan, în discursul său de 9 Mai, de Ziua Europei, a readus în spațiul public beneficiile foarte clare de a fi parte a Uniunii Europene.

Ne-am triplat economia, veniturile medii au ajuns la 80% din media europeană și cred că suntem la un nivel de maturitate ca stat membru încât să ne uităm la Uniunea Europeană nu doar ca la o masă la care suntem musafiri și comentăm meniul, ci ca la un proiect comun pe care îl construim împreună”, a declarat Oana Țoiu.

Oana Țoiu a arătat că dezbaterea despre competitivitate este necesară, însă aceasta trebuie purtată fără a relativiza obiectivele europene asumate pe termen lung.

„Ceea ce înseamnă că trebuie să discutăm și despre acest imperativ care privește creșterea competitivității, fără a renunța nici o secundă la a proteja valorile europene și obiectivele noastre pentru generațiile viitoare, pentru copiii noștri, obiective care țin și de mediu, și de sustenabilitate”, a mai afirmat ministrul interimar de Externe.

Le Figaro: Nicușor Dan critică strategiile UE

Mesajul lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei nu a rămas fără ecou. Declarațiile președintelui României au fost preluate și de presa internațională. Prestigioasa publicație franceză Le Figaro a titrat că „președintele critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite”.

„Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară”, citează publicația franceză.

Publicația franceză a adus în atenție criza din Parlamentul României (demitera guvernului Bolojan), precum și faptul că Administrația Prezidențială a decis anularea recepției oficiale de Ziua Europei. Altfel, jurnaliștii comentează discursul președintelui.

„La câteva zile după ce Parlamentul României a cenzurat actualul guvern, aruncând țara într-o criză politică fără precedent în urma alianței – mai mult decât toxice – dintre socialiști (PSD) și extrema dreaptă (AUR), administrația prezidențială a decis să anuleze recepția oficială organizată în fiecare an cu ocazia Zilei Europei.

În discursul său, Nicușor Dan a criticat retorica simplistă despre Uniunea Europeană și a afirmat că dezbaterea privind viitorul european al României este adesea înlocuită cu «sloganuri» în loc de discuții autentice despre interesele țării în cadrul UE”, arată Le Figaro.

Nicușor Dan: „Europa a făcut greșeli când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia”

Președintele a criticat dependența Europei de gazul rusesc și decizia unor state europene de a renunța la energia nucleară.

„Europa a făcut greșeli când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia. Asta a fost o greșeală”, a precizat șeful statului în cuvântarea de la Cotroceni.

Nicușor Dan a afirmat că Uniunea Europeană a greșit și atunci când „și-a neglijat industria de apărare” sau când politicile de mediu au impus „ținte mult prea ambițioase”, care au afectat industria grea europeană.

Președintele a mai afirmat că România a fost uneori „slabă” în negocierile europene și că nu și-a apărat suficient de coerent interesele în interiorul UE.

