Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană

Vladimir Putin, cu ocazia Zilei Victoriei, a lansat un avertisment direct către Armenia și a comparat parcursul acesteia de apropiere față de Uniunea Europeană cu începutul conflictului din Ucraina, scrie publicația BILD.

„Din punctul meu de vedere, ar fi corect atât față de cetățenii Armeniei, cât și față de noi, ca partener economic principal, să luăm o decizie cât mai curând posibil. De exemplu, să organizăm un referendum. Nu este treaba noastră, dar, în principiu, ar fi logic să organizăm un referendum și să întrebăm cetățenii Armeniei. Care va fi alegerea lor? În funcție de aceasta, am trage concluziile corespunzătoare și am urma calea unui divorț blând, inteligent și reciproc avantajos”, a spus Vladimir Putin.

În același timp, Putin a făcut o paralelă sumbră: „Vedem cu toții ce se întâmplă acum cu Ucraina. Dar de unde a început totul? Cu încercarea Ucrainei de a adera la UE.”

Motivul declarației a fost întâlnirea numeroșilor șefi de stat și de guvern europeni la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, de pe 4 mai, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. În plus, parlamentul armean a adoptat în anul 2025, cu o majoritate copleșitoare, o lege care prevede începerea procesului de aderare la UE.

Armenia se îndepărtează de Rusia

Armenia a fost considerată timp de decenii unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei în spațiul post-sovietic. După destrămarea Uniunii Sovietice, Erevanul a menținut o legătură strânsă cu Rusia și s-a alăturat Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, echivalentul rusesc al NATO. Cu toate acestea, această alianță a fost zguduită după războiul din Nagorno-Karabah din 2020 și escaladările din anii ce au urmat. După ce Azerbaidjanul a atacat Armenia, refuzul Rusiei de a interveni a îndepărtat țara tot mai mult de Moscova și a căutat o apropiere de UE.

Recomandările autorului: