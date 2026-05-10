Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit

Călin Georgescu a transmis un mesaj, în urmă cu puțin timp, pe contul oficial de social media. Fostul candidat la prezidențiale a susținut că există mai multe pagini și conturi de Facebook prin care sunt distribuite informații false și înșelătoare și care utilizează numele său.

El susține că aceste informații sunt generate artificial. Prin intermediul acestor postări ar fi solicitate „donații secrete, sume spectaculoase”. De asemenea, sunt vizate și presupuse acțiuni umanitare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale trage un semnal de alarmă și susține că sunt false.

Numele său este folosit în postări care distribuie informații false și înșelătoare

„Dezmințire oficială.

Mai multe pagini și conturi de Facebook distribuie informații false și înșelătoare, generate artificial, folosind fără drept și exploatând în scop financiar imaginea publică și numele lui Călin Georgescu.

Afirmațiile privind presupuse donații secrete, sume spectaculoase sau acțiuni umanitare NU sunt reale.

Manifestați discernământ și prudență: fiecare click, comentariu, distribuire sau reacție aduce bani celor care câștigă din minciună și manipulare.

Ce este de făcut?

1. Raportați prompt paginile și conținutul fals.

2. Nu amplificați minciuna redistribuind astfel de „știri”.

3. Distribuiți doar comunicările de pe această pagină oficială.

Vă mulțumim”, este mesajul transmis de Călin Georgescu, pe Facebook, în urmă cu puțin timp.

Ieri, 9 mai, fostul candidat la prezidențiale a transmis un mesaj. Totodată, în urmă cu câteva zile, Călin Georgescu a mers pe Muntele Athos, acolo unde s-a întâlnit cu părintele arhimandrit Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos. Fostul candidat la prezidențiale a petrecut 3 zile în post și rugăciune.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto