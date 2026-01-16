Claudiu Năsui denunță „baronizarea” USR: „Membrii simpli n-au nicio șansă”

Claudiu Năsui afirmă că USR se confruntă cu o problemă gravă de fond: concentrarea puterii în mâinile acelorași lideri, fenomen pe care îl numește „baronizare”. Potrivit lui, această situație blochează accesul membrilor simpli la funcții de conducere și frânează apariția unor lideri noi.

Într-o postare pe Facebook, Năsui explică de ce susține limitarea numărului de mandate și face o paralelă cu sistemul politic din SUA.

„Puțini știu că președintele SUA nu a fost limitat multă vreme la două mandate. Inițial cele două mandate au fost o cutumă instaurată de primul președinte al SUA, George Washington, care după două mandate a ales să nu mai candideze pentru un al treilea, deși l-ar fi câștigat cu siguranță. De ce? În cuvintele lui a zis că SUA ar semăna mult prea mult cu o monarhie dacă ar candida în continuare. Astfel a apărut cutuma limitării mandatelor. Cutumă, care precum orice cutumă se respectă până se găsește cineva care să nu o mai respecte. Franklin D. Roosevelt nu a mai respectat-o. A fost ales președinte al SUA de 4 ori și a murit în timpul ultimului mandat.”

În legătură cu USR, Năsui spune că lipsa limitelor clare de mandat favorizează consolidarea conducerii actuale și descurajează competiția internă.

„USR are o problemă de fond care are ramificații și naște la rândul ei multe alte probleme. Problema e baronizarea. Multe alte probleme ale USR își au originea acolo (nu intrăm în ele acum, le vedeți descrise în video-urile lui Valeriu Nicolae). Din cauza aceasta membrii simpli n-au nicio șansă. Iar stimulentul conducerii nu este creșterea de lideri noi, ci consolidarea puterii pentru apărarea mandatelor.”

Deputatul admite că experiența acumulată de un lider este un argument valid împotriva limitării mandatelor, însă consideră că riscul baronizării este mai mare decât beneficiul continuității. În opinia sa, o reformă internă în USR devine tot mai necesară.

