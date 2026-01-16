Prima pagină » Actualitate » Claudiu Năsui denunță „baronizarea” USR: „Membrii simpli n-au nicio șansă”

Claudiu Năsui denunță „baronizarea” USR: „Membrii simpli n-au nicio șansă”

Bianca Dogaru
16 ian. 2026, 09:33, Actualitate
Claudiu Năsui denunță „baronizarea” USR: „Membrii simpli n-au nicio șansă

Claudiu Năsui afirmă că USR se confruntă cu o problemă gravă de fond: concentrarea puterii în mâinile acelorași lideri, fenomen pe care îl numește „baronizare”. Potrivit lui, această situație blochează accesul membrilor simpli la funcții de conducere și frânează apariția unor lideri noi.

Într-o postare pe Facebook, Năsui explică de ce susține limitarea numărului de mandate și face o paralelă cu sistemul politic din SUA.

„Puțini știu că președintele SUA nu a fost limitat multă vreme la două mandate. Inițial cele două mandate au fost o cutumă instaurată de primul președinte al SUA, George Washington, care după două mandate a ales să nu mai candideze pentru un al treilea, deși l-ar fi câștigat cu siguranță. De ce? În cuvintele lui a zis că SUA ar semăna mult prea mult cu o monarhie dacă ar candida în continuare. Astfel a apărut cutuma limitării mandatelor. Cutumă, care precum orice cutumă se respectă până se găsește cineva care să nu o mai respecte. Franklin D. Roosevelt nu a mai respectat-o. A fost ales președinte al SUA de 4 ori și a murit în timpul ultimului mandat.”

În legătură cu USR, Năsui spune că lipsa limitelor clare de mandat favorizează consolidarea conducerii actuale și descurajează competiția internă.

„USR are o problemă de fond care are ramificații și naște la rândul ei multe alte probleme. Problema e baronizarea. Multe alte probleme ale USR își au originea acolo (nu intrăm în ele acum, le vedeți descrise în video-urile lui Valeriu Nicolae). Din cauza aceasta membrii simpli n-au nicio șansă. Iar stimulentul conducerii nu este creșterea de lideri noi, ci consolidarea puterii pentru apărarea mandatelor.”

Deputatul admite că experiența acumulată de un lider este un argument valid împotriva limitării mandatelor, însă consideră că riscul baronizării este mai mare decât beneficiul continuității. În opinia sa, o reformă internă în USR devine tot mai necesară.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SPORT Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”
10:45
Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”
UTILE Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna
10:25
Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna
SPORT Lovitură din Italia: „Mai multe echipe din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea”
10:15
Lovitură din Italia: „Mai multe echipe din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional”
10:00
Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional”
REACȚIE Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea”
09:54
Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Momente cheie din istorie: Ianuarie, luna care a schimbat lumea de mai multe ori
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
EXTERNE Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
11:20
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
FLASH NEWS Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
11:14
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
EXTERNE SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
11:12
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
NEWS ALERT Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
11:03
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
Gândul de Vreme Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
10:38
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”

Cele mai noi

Trimite acest link pe