Prima pagină » Știri politice » Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci

Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci

06 ian. 2026, 11:24, Știri politice
Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci

Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, a critică Guvernul Bolojan pentru că a crescut în 2026 taxele pe proprietate. Totuși, spune deputatul USR Claudiu Năsui, lipsește o parte esențială din discuție.

„Clasa politică repetă încontinuu la televizor: ‘taxele pe proprietate trebuiau crescute pentru că erau mici’. Ce uită să spună este că taxele pe muncă sunt foarte mari. Şi nu doar foarte mari, ci cele mai mari din UE pe salariile mici.

De aceea avem şi cea mai mare sărăcie în muncă din UE. Adică oameni care deşi muncesc, tot sunt în sărăcie sau risc de sărăcie. Dar despre asta nu mai spune nimeni nimic.

Înainte aveam taxe mari pe muncă şi mici pe proprietate. Acum avem taxe mari şi pe muncă şi pe proprietate. Este asta mai bine?”, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.

Ceea ce clasa politică evită să spună este că taxele pe muncă sunt deja foarte mari, spune Năsui. Mai mult decât atât, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de taxarea salariilor mici. Asta înseamnă că statul ia o parte consistentă din venitul celor care câștigă cel mai puțin.

Consecințele se văd în statistici. România are cea mai mare sărăcie în muncă din UE. Cu alte cuvinte, mulți oameni merg zilnic la serviciu, au un loc de muncă stabil, dar trăiesc tot la limită. Un salariu nu mai garantează un trai decent, iar riscul de sărăcie rămâne ridicat.

Despre acest subiect, spune Năsui, nu se vorbește aproape deloc. Dezbaterea publică se oprește la impozitele pe case și terenuri, fără să atingă problema veniturilor din muncă.

În trecut, situația era diferită. Taxele pe muncă erau mari, dar impozitele pe proprietate rămâneau mici. Acum, românii se confruntă cu taxe ridicate pe ambele părți. Statul cere mai mult și de la cei care muncesc, și de la cei care dețin o locuință.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală

Nicușor Dan pune umărul la austeritate. „Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 reduse cu 30%, adică 30 milioane de lei”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Când intră în vigoare
16:20
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Când intră în vigoare
JUSTIȚIE Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”
12:13
Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”
UTILE Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol
11:56
Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol
REACȚIE AUR atacă în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
10:56
AUR atacă în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
FLASH NEWS AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
10:18, 05 Jan 2026
AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
MEDIU Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă Proces de selecție transparent”
09:30, 05 Jan 2026
Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă Proces de selecție transparent”
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
Cancan.ro
Demisie-ȘOC la Antena Stars! A plecat toată echipa: 'Nu mai continuăm emisiunea'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce ne înroșim în obraji? Avantajele sociale neștiute
EVENIMENT Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
12:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
EVENIMENT Intervenție de foc pentru salvamontiști. Au salvat 76 de persoane, în ultimele 24 de ore
11:56
Intervenție de foc pentru salvamontiști. Au salvat 76 de persoane, în ultimele 24 de ore
INEDIT Ce a înțeles o americancă din Oradea din ritualul de Bobotează: „Văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită”
11:53
Ce a înțeles o americancă din Oradea din ritualul de Bobotează: „Văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită”
CONTROVERSĂ Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation
11:45
Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation
VIDEO Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă
11:31
Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă
AGRICULTURĂ Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale
11:29
Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale

Cele mai noi

Trimite acest link pe