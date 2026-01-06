Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci

Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, a critică Guvernul Bolojan pentru că a crescut în 2026 taxele pe proprietate. Totuși, spune deputatul USR Claudiu Năsui, lipsește o parte esențială din discuție.

„Clasa politică repetă încontinuu la televizor: ‘taxele pe proprietate trebuiau crescute pentru că erau mici’. Ce uită să spună este că taxele pe muncă sunt foarte mari. Şi nu doar foarte mari, ci cele mai mari din UE pe salariile mici. De aceea avem şi cea mai mare sărăcie în muncă din UE. Adică oameni care deşi muncesc, tot sunt în sărăcie sau risc de sărăcie. Dar despre asta nu mai spune nimeni nimic. Înainte aveam taxe mari pe muncă şi mici pe proprietate. Acum avem taxe mari şi pe muncă şi pe proprietate. Este asta mai bine?”, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.

Ceea ce clasa politică evită să spună este că taxele pe muncă sunt deja foarte mari, spune Năsui. Mai mult decât atât, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de taxarea salariilor mici. Asta înseamnă că statul ia o parte consistentă din venitul celor care câștigă cel mai puțin.

Consecințele se văd în statistici. România are cea mai mare sărăcie în muncă din UE. Cu alte cuvinte, mulți oameni merg zilnic la serviciu, au un loc de muncă stabil, dar trăiesc tot la limită. Un salariu nu mai garantează un trai decent, iar riscul de sărăcie rămâne ridicat.

Despre acest subiect, spune Năsui, nu se vorbește aproape deloc. Dezbaterea publică se oprește la impozitele pe case și terenuri, fără să atingă problema veniturilor din muncă.

În trecut, situația era diferită. Taxele pe muncă erau mari, dar impozitele pe proprietate rămâneau mici. Acum, românii se confruntă cu taxe ridicate pe ambele părți. Statul cere mai mult și de la cei care muncesc, și de la cei care dețin o locuință.

