Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”

Deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui s-au aliat pentru a transmite un mesaj ferm la adresa colegilor de partid în care proun reforma urgentă a partidului.

Cristina Prună și Claudiu Năsui au realizat o strângere de semnături pentru un referendum în cadrul USR ce propune maxim două mandate în cazul parlamentarilor, europarlamentarilor, primarilor sau președinților de consiliu județean. În solicitare, referendumul ar urma să aibă loc înainte de congresul din luna februarie, anul acesta.

„Mesaj pentru membrii USR

Dragi colegi,

Am spus de multe ori anul trecut: USR are nevoie de reformă. Nu din orgoliu, nu din ambiție personală, ci pentru că altfel ne pierdem rostul. USR este partidul în care mulți oameni și-au pus speranța. Un partid reformist construit cu multă muncă și entuziasm de cei care au crezut sincer că politica se poate face și altfel. Din păcate, ne-am îndepărtat ușor ușor de la aceste baze. Iar asta se simte în rândul membrilor, al simpatizanților și al rezultatelor noastre din ultimul timp. Dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor, USR are nevoie de 2 lucruri importante: (1) DIRECȚIE USR are nevoie, din nou, de o cale clară. USR nu mai e un partid de dreapta. Am auzit-o din gura noului președinte al partidului când am intrat la guvernare în vara lui 2025. În 2020, peste 90% dintre membrii USR au votat ca partidul să fie de centru-dreapta, iar politicile liberale să fie direcția de acțiune. Membrii USR, mai noi sau mai vechi, s-au alăturat USR pentru aceste valori. Poate cel mai grav este însă că, în actuala guvernare, USR nu are un cuvânt de spus pe niciuna dintre politicile de dreapta cu care a cerut votul românilor. Asta nu este doar o problemă doctrinară – este o problemă de credibilitate. Soluția este clară: trebuie să ne reîntoarcem la direcția decisă de membri. Congresul de la final de februarie va trebui să clarifice, fără echivoc, ce fel de partid vrem să fim în continuare”, precizează Cristina Prună.

„O formațiune reformistă nu trebuie să cadă în patima vechilor partide”

Cristina Prună face referire și la CV-ul fabricat al lui Ionuț Moșteanu, fostul ministru al Apărării, demis după ce a mințit cu privire la studiile sale academice.

„(2) REÎNNOIRE USR are nevoie de un suflu nou. De oameni cu energie și idei proaspete care să poată ajunge în poziții de decizie. Asta se poate întâmpla dacă revenim la valorile care ne-au definit: meritocrație, CV-uri corecte. USR a spus mereu că este altfel: o formațiune reformistă care nu trebuie să cadă în patima vechilor partide. Dacă acceptăm centralizarea puterii în mâinile unei minorități, USR devine ceea ce am criticat. Asta îndepărtează membrii de la viața partidului și alungă oamenii buni care așteaptă să aibă un cuvânt de spus. Nu putem permite acest lucru! De aceea, cerem un REFERENDUM intern înainte de congresul pentru modificarea statului cu regula: “Maxim Două Mandate” pentru parlamentari, europarlamentari, primari, președinți de consiliu județean. Fără excepții.

Pentru ca această modificare să treacă la următorul congres, e nevoie de implicarea tuturor.

Haideți să reformăm USR. Începem acum cu o semnătură: https://maximdouamandate.ro”, se arată în solicitarea celor doi deputați USR.

FOTO: mediafax

