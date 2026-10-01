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Dronele rusești au lovit un pod suspendat din Kiev. Transportul rutier și metroul au fost oprite în urma atacului

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Două drone rusești de atac au fost filmate când au lovit podul sudic Pivdennyi din Kiev, transmite publicația PravdaÎn filmările distribuite pe rețelele de socializare se pot vedea momentul atacului și incendiu izbucnit în apropierea pilonilor de susținere ale podului suspendat. 

Nu doar transportul rutier și transportul public în comun au fost oprite, dar și circulația pe liniile de metrou a fost suspendată, a anunțat primarul Capitalei. N-au fost raportați răniți. Podul Pivdennyi a fost construit între 1983 și 1990 peste fluviul Nipru. Are o lungime de 12 km și este principalul pod pe drumul spre Aeroportul Kiev-Boryspil, fiind totodată o autostradă combinată cu cale ferată.

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Relatarea unui corespondent ucrainean despre atacul rusesc asupra podului suspendat

Au fost trimiși experți și specialiști de la compania de transport Kyivavtoshliakhmist la podul lovit de dronele rusești pentru a inspecta dacă structura a fost avariată.Un corespondent ucrainean a raportat cum drone ruse au lovit podul Piydennyi din Kiev în timp ce se deplasa cu metroul.

Jurnalistul relatează că pe durata călătoriei, unul dintre pasageri a strigat „Shahed”. O explozie a avut loc și cenușa a căzut prin sistemul de ventilație a vagonului de metrou.

„N-au fost oameni răniți în vagonul de metrou în care am fost. Trenul i-a transportat pe pasageri la stația Vydubychi, pe partea dreaptă. Călătoria n-a mai continuat. Un alt tren de metrou care era în deplasare pe linia verde venise să ia pasageri”, a relatat acesta.

Instigări pe social-media la atacarea podului Kerci din Crimeea

Deși încă nu s-a confirmat oficial cu exactitate ce drone erau, pasagerii au presupus că dronele care au lovit pilonii podului erau drone kamikaze Shahed sau de tip Geran-5. Nu este nici confirmat dacă dronele chiar au lovit podul.

Comentatorii au scris pe X că „teroriștii ruși caută să maximizeze distrugerile prin bombardarea Capitalei Ucrainei. O ucraineancă a făcut chiar instigare ca armata ucraineană să lovească din nou podul Kerci din Crimeea, peninsula ocupată din 2014 de Rusia. Acesta mai este numit și Podul Crimeii.

Poate este timpul ca podul Kerci să fie doborât odată pentru totdeauna”, 

După anexare, Rusia a construit Podul Crimeii din 2016 până în 2018. A costat 3,23 de miliarde de euro și asigură în prezent un trafic rutier de 15.000 vehicule pe zi. A fost atacat de către forțele ucrainene de mai multe ori între 2022 și 2025. Cu toate că este considerat un simbol al subjugului rusesc asupra teritoriului Ucrainei, apare în Cartea Recordurilor ca cel mai lung pod din Europa (19 km lungime).

Sursa Video: Telegram

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