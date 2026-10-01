Alexandru Rogobete, apel la forțele politice pentru alcătuirea unui guvern stabil care să lucreze pentru oameni

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, le cere politicienilorpentru construcția unei majorități stabile. „Este timpul să facem România bine”, spune Rogobete care atrage atenția că este nevoie de un guvern în slujba oamenilor. Social- democratul subliniază că țara are nevoie de decizii economice, de investiții, de reforme făcute cu mintea limpede și, înainte de toate, de încredere.

„E momentul să lăsăm orgoliile și reproșurile deoparte și să ne întoarcem la ceea ce contează cu adevărat: oamenii și România. Politica nu poate fi un concurs despre cine pe cine a supărat acum zece luni sau acum 20 de ani. Politica trebuie să fie despre construcție, dialog și capacitatea de a aduce oameni diferiți la aceeași masă pentru un obiectiv comun. Trǎim politic prea mult în trecut și prea puțin pentru viitorul oamenilor!! De aceea, cred că toate forțele politice responsabile trebuie să contribuie acum la stingerea crizei, nu la adâncirea ei. Să coborâm tonul. Să renunțăm la atacurile permanente. Să reluăm dialogul cu bună-credință și să construim o majoritate stabilă, care să reziste nu doar la un vot în Parlament, ci să poată susține România în anii care urmează. Țara noastră are nevoie de decizii economice, de investiții, de reforme făcute cu mintea limpede și, înainte de toate, de încredere”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.