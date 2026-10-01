Áron Orbán, fratele fostului premier maghiar Viktor Orban, a încercat să obțină ajutor în Austria pentru oprirea unui transport de bani și aur destinat Ucrainei. Potrivit unei investigații publicate de 444.hu, cu câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, acesta a contactat un om de afaceri maghiar stabilit la Graz și l-a întrebat dacă poate intercepta convoiul.

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„Putem să-l prindem?” Mesajele trimise de fratele fostului premier ungar

Pe 26 martie, Áron Orbán l-a contactat pe Csongor Lászlóvári-Thoma, un om de afaceri maghiar stabilit în Austria, cu care nu mai vorbise de câțiva ani. Acesta candidase în 2021 la alegerile locale din Graz, pe lista Partidului Popular Austriac (ÖVP), fără să obțină un mandat.

Potrivit mesajelor analizate de publicația maghiară, fratele fostului premier l-a întrebat mai întâi câtă influență mai are în Austria. Ulterior, i-a spus că un transport ucrainean de bani și aur urma să treacă prin țară și l-a întrebat: „Putem să-l prindem?”.

Omul de afaceri a cerut explicații, iar Áron Orbán ar fi precizat că se referea la un alt transport decât cel interceptat anterior în Ungaria.

Transportul ucrainean de 75 de milioane de euro, oprit în Ungaria

Discuția a avut loc la aproximativ trei săptămâni după ce autoritățile ungare au oprit două vehicule care transportau bani și aur din Viena, prin Ungaria, către Ucraina.

Pe 5 martie, cele două vehicule au fost interceptate în cadrul unei operațiuni a autorităților ungare. Transportul conținea numerar și aur în valoare totală de aproximativ 27 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 75 de milioane de euro.

Șapte cetățeni ucraineni care însoțeau transportul au fost reținuți și ulterior obligați să părăsească Ungaria. Autoritățile au deschis inițial o anchetă pentru suspiciuni de spălare de bani.

După aproximativ două luni, bunurile au fost restituite băncii ucrainene căreia îi aparțineau, iar autoritatea fiscală și vamală din Ungaria a închis ancheta, întrucât nu au fost găsite dovezi privind săvârșirea unei infracțiuni.

Operațiunea a făcut însă obiectul unei anchete separate. Fostul șef al Centrului pentru Combaterea Terorismului, János Hajdu, a fost audiat ca suspect de Parchetul de Investigații din Budapesta. El este cercetat pentru șapte fapte de privare ilegală de libertate, în cazul cetățenilor ucraineni reținuți.

Omul de afaceri a informat serviciile austriece

Csongor Lászlóvári-Thoma a refuzat solicitarea lui Áron Orbán. El i-a explicat că autoritățile austriece pot interveni doar dacă există motive de suspiciune și l-a sfătuit să depună o sesizare oficială în cazul în care deține informații despre o posibilă infracțiune.

Ulterior, omul de afaceri a prezentat mesajele avocatului care îi reprezenta pe transportatorii ucraineni și, potrivit declarațiilor sale, a informat serviciile de informații austriece și Partidul Popular Austriac.

Acesta a explicat că a luat aceste măsuri deoarece se temea că altcineva ar putea da curs solicitării.

Publicația 444.hu a verificat numărul de telefon de la care au fost trimise mesajele și a confirmat că acesta îi aparține lui Áron Orbán.