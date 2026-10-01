Prima pagină » Știri externe » Fratele lui Viktor Orbán, implicat într-o tentativă de interceptare a unui transport ucrainean de aur și bani

Fratele lui Viktor Orbán, implicat într-o tentativă de interceptare a unui transport ucrainean de aur și bani

Fratele lui Viktor Orbán, implicat într-o tentativă de interceptare a unui transport ucrainean de aur și bani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Áron Orbán, fratele fostului premier maghiar Viktor Orban, a încercat să obțină ajutor în Austria pentru oprirea unui transport de bani și aur destinat Ucrainei. Potrivit unei investigații publicate de 444.hu, cu câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, acesta a contactat un om de afaceri maghiar stabilit la Graz și l-a întrebat dacă poate intercepta convoiul.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Putem să-l prindem?” Mesajele trimise de fratele fostului premier ungar

Pe 26 martie, Áron Orbán l-a contactat pe Csongor Lászlóvári-Thoma, un om de afaceri maghiar stabilit în Austria, cu care nu mai vorbise de câțiva ani. Acesta candidase în 2021 la alegerile locale din Graz, pe lista Partidului Popular Austriac (ÖVP), fără să obțină un mandat.

Potrivit mesajelor analizate de publicația maghiară, fratele fostului premier l-a întrebat mai întâi câtă influență mai are în Austria. Ulterior, i-a spus că un transport ucrainean de bani și aur urma să treacă prin țară și l-a întrebat: „Putem să-l prindem?”.

Omul de afaceri a cerut explicații, iar Áron Orbán ar fi precizat că se referea la un alt transport decât cel interceptat anterior în Ungaria.

Transportul ucrainean de 75 de milioane de euro, oprit în Ungaria

Discuția a avut loc la aproximativ trei săptămâni după ce autoritățile ungare au oprit două vehicule care transportau bani și aur din Viena, prin Ungaria, către Ucraina.

Pe 5 martie, cele două vehicule au fost interceptate în cadrul unei operațiuni a autorităților ungare. Transportul conținea numerar și aur în valoare totală de aproximativ 27 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 75 de milioane de euro.

Șapte cetățeni ucraineni care însoțeau transportul au fost reținuți și ulterior obligați să părăsească Ungaria. Autoritățile au deschis inițial o anchetă pentru suspiciuni de spălare de bani.

După aproximativ două luni, bunurile au fost restituite băncii ucrainene căreia îi aparțineau, iar autoritatea fiscală și vamală din Ungaria a închis ancheta, întrucât nu au fost găsite dovezi privind săvârșirea unei infracțiuni.

Operațiunea a făcut însă obiectul unei anchete separate. Fostul șef al Centrului pentru Combaterea Terorismului, János Hajdu, a fost audiat ca suspect de Parchetul de Investigații din Budapesta. El este cercetat pentru șapte fapte de privare ilegală de libertate, în cazul cetățenilor ucraineni reținuți.

Omul de afaceri a informat serviciile austriece

Csongor Lászlóvári-Thoma a refuzat solicitarea lui Áron Orbán. El i-a explicat că autoritățile austriece pot interveni doar dacă există motive de suspiciune și l-a sfătuit să depună o sesizare oficială în cazul în care deține informații despre o posibilă infracțiune.

Ulterior, omul de afaceri a prezentat mesajele avocatului care îi reprezenta pe transportatorii ucraineni și, potrivit declarațiilor sale, a informat serviciile de informații austriece și Partidul Popular Austriac.

Acesta a explicat că a luat aceste măsuri deoarece se temea că altcineva ar putea da curs solicitării.

Publicația 444.hu a verificat numărul de telefon de la care au fost trimise mesajele și a confirmat că acesta îi aparține lui Áron Orbán.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Tensiuni și acte de vandalism la protestele elevilor din Franța. Un incendiu a distrus fațada liceului Nelson-Mandela din Nantes. Ce nemulțumiri au tinerii
15:25
Tensiuni și acte de vandalism la protestele elevilor din Franța. Un incendiu a distrus fațada liceului Nelson-Mandela din Nantes. Ce nemulțumiri au tinerii
ANCHETĂ Emiratele Arabe Unite au deschis o anchetă în cazul zborului Dubai-Tel Aviv. Procurorii verifică ipoteza unui act terorist premeditat
14:58
Emiratele Arabe Unite au deschis o anchetă în cazul zborului Dubai-Tel Aviv. Procurorii verifică ipoteza unui act terorist premeditat
FLASH NEWS Proteste în Italia după moartea unui unui băiat de 7 ani, lovit de o mașină în drum spre școală
14:51
Proteste în Italia după moartea unui unui băiat de 7 ani, lovit de o mașină în drum spre școală
CONTROVERSĂ Peter Magyar începe lupta anticorupție în Ungaria. Fost ministru din era Orbán, adus în cătușe la Tribunal pentru deturnarea a milioane de euro. Ce conține dosarul lui Balázs Hankó
14:10
Peter Magyar începe lupta anticorupție în Ungaria. Fost ministru din era Orbán, adus în cătușe la Tribunal pentru deturnarea a milioane de euro. Ce conține dosarul lui Balázs Hankó
EXTERNE Republica Moldova se reorganizează administrativ-teritorial. Schimbare majoră dincolo de Prut
14:07
Republica Moldova se reorganizează administrativ-teritorial. Schimbare majoră dincolo de Prut
FLASH NEWS Polonia prelungește controalele la granițele cu Germania și Lituania până în martie 2027
14:03
Polonia prelungește controalele la granițele cu Germania și Lituania până în martie 2027
Mediafax
Raport SUA, mesaj DUR despre România: „Corupția rămâne problema eternă”. Ce să facă investitorii
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Cancan.ro
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Click
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
Digi24
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Ce se întâmplă doctore
Tensiunea arterială după 40, 50 și 60 de ani: ce valori sunt normale și când trebuie mers la medic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Nu toate drumurile duceau la Roma. Harta care schimbă imaginea uneia dintre cele mai mari rețele ale Antichității
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
COMUNICAT Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc
15:51
Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc
INFRASTRUCTURĂ Centura Comarnic a fost deschisă traficului rutier, după aproape trei ani de la începerea lucrărilor
15:43
Centura Comarnic a fost deschisă traficului rutier, după aproape trei ani de la începerea lucrărilor
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
15:41
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
PROIECT DE LEGE Senatul a adoptat proiectul legislativ care pune stop balastierelor ilegale. Amenzi de 500.000 lei și utilaje confiscate
15:39
Senatul a adoptat proiectul legislativ care pune stop balastierelor ilegale. Amenzi de 500.000 lei și utilaje confiscate
ANCHETĂ Magistratul-pistolar George Bucurică a fost adus cu ambulanța Spitalului de Psihiatrie și escorta poliției la sediul Instanței Supreme
15:23
Magistratul-pistolar George Bucurică a fost adus cu ambulanța Spitalului de Psihiatrie și escorta poliției la sediul Instanței Supreme
REACȚIE Petrișor Peiu, replică pentru Nicușor Dan după ce președintele României a anunțat că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat
15:04
Petrișor Peiu, replică pentru Nicușor Dan după ce președintele României a anunțat că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat

Cele mai noi

Trimite acest link pe