Turismul off-road neautorizat, pericol pentru ariile naturale protejate. Ce soluții propun autoritățile

Chestiunea turismului off-road neautorizat, care afectează ariile naturale protejate, a fost dezbătută în ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Sibiu, scrie Turnul Sfatului. Chiar dacă jandarmii sibieni au aplicat 19 sancțiuni contravenționale (4.000 de lei, în total) pentru accesul cu vehicule motorizate în fondurile de vânătoare, aceștia nu au competența de a constata și a sancționa accesul neautorizat în ariile naturale protejate.

Responsabilitatea în aceste locuri revine Gărzii de Mediu.

Discuții pe valoarea amenzilor

Cazurile aduse în discuție au fost ale unor persoane care au încălcat ariile intrând cu vehicule cu patru roți, ATV-uri și mașini de teren. Dar, cum nici jandarmii montani și nici comisarii de mediu nu au infrastructura necesară pentru a combate acest fenomen, ATOP caută o soluție, împreună cu șefii Consiliului Județean Sibiu și cu Direcția Județeană de Mediu, pentru montarea unor panouri de avertizare și camere de supraveghere.

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ATOP chiar a trimis adrese către Poliție, Jandarmerie, Garda de Mediu și Garda Forestieră în legătură cu accesul motocicletelor, al ATV-urilor și al mașinilor de teren prin rezervațiile naturale. János-Ervin Iakób, președintele ATOP, a vrut să afle care sunt măsurile luate și ce se poate face pe termen lung pentru a preîntâmpina astfel de incidente.

Astfel, reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Sibiu a explicat că instituția poate doar sancționa pentru circulația cu mijloace auto în afara drumurilor publice, în fondurile cinegetice, fără acord, potrivit Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea. Mai departe, Jandarmeria nu are competențe directe de constatare și sancționare pe OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, care sancționează accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte autovehicule în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere nebarate și a traseelor special amenajate.

„De fiecare dată când constatăm astfel de fapte, trebuie să luăm legătura cu colegii de la Garda Națională de Mediu”, a spus el.

La rândul lor, cei de la Garda de Mediu recunosc că amenzile din Legea vânătorii sunt „simbolice”: „Din păcate sunt mici, dar este ceea ce ne permite legea să aplicăm”. Amenzile Gărzii de Mediu pentru persoane fizice sunt mult mai mari, între 5.000 și 10.000 de lei.

Pot fi folosite ca probă camerele video?

În aceeași ședință, președintele ATOP a întrebat dacă filmările obținute de pe camerele video montate de autorități pot constitui probă pentru sancționarea celor care încalcă legea.

Răspunsurile Jandarmeriei a transmis că agentul constatator trebuie să constate fapta cu propriile simțuri sau prin mijloace tehnice certificate din dotare. La rândul lor, cei de la Garda de Mediu susțin că nu au competența de a monta sau administra fixe în ariile protejate. Există o singură dronă, destinată monitorizării calității aerului, care ar putea fi folosită împreună cu Jandarmeria sau Poliția.

„Repet, însă, că cea mai importantă este prevenția: dacă punem o cameră, trebuie să punem și un panou de avertizare, ca omul să știe că a intrat într-o arie protejată și că zona este supravegheată video. Dacă ATOP are fonduri pentru așa ceva, banii ar putea fi alocați administratorului ariei protejate”.

Inclusiv străinii vin în România, țara noastră devenind cunoscută în comunitățile de enduro din Polonia, Franța și alte state europene pentru „turismul sălbatic”.

„Industria aceasta se bazează pe doi piloni: firmele care închiriază ATV-uri/motociclete și pensiunile care le oferă pachete de agrement off-road. Dacă dai o căutare pe Google, găsești imediat pensiuni care oferă tururi enduro, menționând chiar că «traseele nu se dezvăluie în avans fiind o surpriză»”, a precizat Andra Albu, fost subprefect al județului Sibiu.