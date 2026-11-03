Politico: Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la jumătatea mandatului lui Trump

Congresul american are puține modalități de a-i constrânge pe președinți în ceea ce privește politica externă. În consecință, Donald Trump are spațiu suficient pentru a-și promova agenda în străinătate. Dacă democrații se descurcă așa cum se așteaptă la alegerile intermediare de astăzi din SUA, dopurile sticlelor de șampanie vor sări în toată Europa. Dar cei care ridică un pahar ar trebui să se gândească la ziua de mâine, notează POLITICO.

O preluare democrată a Congresului este puțin probabil să ofere Europei o ușurare imediată.

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Constrâns pe plan intern, Trump ar fi în continuare liber să se concentreze pe politica externă și comerț.

În această zonă, puterea executivă americană se confruntă cu relativ puține verificări din partea Congresului.

Astfel, crește riscul unor noi dispute și al unor cerințe mai dure la adresa Europei.

„Ar fi o greșeală din partea europenilor să presupună că vor exista relații transatlantice mai calde”, a declarat Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat german și fost președinte al Conferinței de Securitate de la München. „Presupunerea mea este că se va întâmpla exact opusul.”

„ Nu cred că Trump are nevoie de motive sau scuze pentru a «ataca» Europa”

Un sondaj recent la nivelul UE a constatat că 58% dintre respondenți susțin democrații, comparativ cu doar 18% pentru republicanii lui Donald Trump. Sondajele de opinie sugerează că adversarii europeni ai președintelui SUA își vor îndeplini dorința. Dar ar fi mai bine să evite orice triumfalism sau aroganță, îi sfătuiește Ischinger.

„Vor exista voci aici, în Europa, unele importante, care vor dori să-i sărbătorească și să-i felicite pe democrați, dar cred că asta ar fi otrăvitor”, a declarat acesta pentru POLITICO.

„I-aș sfătui pe prietenii mei europeni să fie cumpătați și să evite să creeze orice pretext care să ducă la o supărare a Casei Albe pe Europa”, a adăugat Wolfgang Ischinger, chicotind.

Alții sunt sceptici că reticența va face vreo diferență. Printre aceștia se numără Nathalie Tocci, fostă consilieră a doi șefi de politică externă ai UE.

„Ca să fiu sinceră, nu cred că Trump are nevoie de motive sau scuze pentru a «ataca» Europa”, a spus ea.

Și va fi greu să nu sărbătorești, a argumentat ea, dacă îți pasă de democrație, având în vedere legăturile dintre mișcarea MAGA a lui Trump și politicienii populiști de extremă dreapta din Europa.

O preluare democrată a Congresului ar avea un impact practic redus asupra Europei

Un regres pentru Trump ar putea ridica moralul liberalilor și centriștilor europeni, mai notează POLITICO. Aceștia au profitat de eșecurile electorale ale lui Viktor Orbán din Ungaria și Aleksandar Vučić din Serbia. Consideră că populismul a atins un vârf – sau cel puțin a stagnat.

Această concluzie ar putea fi prematură.

Puterea în sondaje a franțuzoaicei Marine Le Pen și recentele victorii ale partidului german Alternativa pentru Germania sugerează că politica populistă rămâne puternică.

Totuși, „o respingere a MAGA le-ar da liberalilor și centriștilor un impuls moral”, a spus Tocci.

Dar ar fi o victorie democrată benefică pentru UE pe termen scurt? „Nu prea mult”, a spus Ischinger.

O preluare democrată a Congresului ar avea un impact practic redus asupra Europei și ar putea chiar înrăutăți situația.

„Nu vă așteptați la prea multe schimbări din partea administrației Trump”

„Dacă Donald Trump se trezește prins în capcana anchetelor Congresului, a procedurilor de impeachment și este constrâns pe plan intern de un Congres ostil, este inevitabil să se îndrepte către punctul slab al Congresului, în ceea ce privește politicile externe și comerciale”, a adăugat Ischinger.

„Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă asprime și chiar mai multe cerințe din partea lui Trump față de Europa”.

Kurt Volker, care a fost ultimul ambasador american la NATO în timpul mandatului lui George W. Bush, este de aceeași părere.

„Nu vă așteptați la prea multe schimbări din partea administrației Trump”, a avertizat el. „Congresul va investiga totul. Îi vor investiga pe Trump, familia sa, afacerile familiei Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, Elon Musk, Pete Hegseth și Kash Patel de la FBI. Trump va lupta împotriva acestui lucru până la capăt și va fi un circ mare”, a continuat Kurt Volker.

Mutările lui Trump, greu de anticipat

„Bine, democrații vor susține mult mai mult Ucraina și NATO, dar nu-i pot da ordine lui Trump să facă anumite lucruri. Pot aproba bani, dar Trump pur și simplu se întoarce și spune: «Ei bine, nu trebuie să-i cheltuiesc.»”, a adăugat Volker.

Fostul ambasador a declarat că nu este sigur ce direcție va urma Trump în ceea ce privește Iranul — relansarea operațiunilor militare sau lăsarea crizei în seama Europei și Asiei.

În ceea ce privește NATO și reducerea desfășurărilor americane în Europa, Volker suspectează că Trump va fi precaut de teama unor reacții negative în plan intern.

Pe de altă parte, Donald Trump este „extraordinar de greu de anticipat”, a declarat Bronwen Maddox, directoarea și CEO-ul think tank-ului britanic Chatham House.

„Poate că se va retrage după câteva critici inițiale la adresa rezultatului alegerilor și se va concentra pe monumentele pe care le-a planificat, inclusiv sala de bal a Casei Albe”, a speculat ea cu speranță, dar fără prea multă convingere.

Niciun motiv de sărbătoare

Maddox nu vede niciun motiv de sărbătoare, indiferent de rezultatul alegerilor sau de reacția lui Trump. Liderii europeni ar trebui, în schimb, să reflecteze asupra cât de mult s-au schimbat SUA.

Europenii au înțeles cu greu importanța MAGA și cât timp ar putea dăinui mișcarea, a spus Maddox. Aceasta consideră că se recunoaște prea puțin cât de mult s-a schimbat peisajul politic american – inclusiv Partidul Democrat.

„Nu cred că America mai vede Europa așa cum o vedea înainte”, a spus ea. „Pentru mine, acest mesaj este clar de ceva vreme.”