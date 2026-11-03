Prima pagină » Știri externe » Politico: Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la jumătatea mandatului lui Trump

Politico: Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la jumătatea mandatului lui Trump

Cristian Lisandru
Politico: Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la jumătatea mandatului lui Trump
Galerie Foto 5
Donald Trump | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Congresul american are puține modalități de a-i constrânge pe președinți în ceea ce privește politica externă. În consecință, Donald Trump are spațiu suficient pentru a-și promova agenda în străinătate. Dacă democrații se descurcă așa cum se așteaptă la alegerile intermediare de astăzi din SUA, dopurile sticlelor de șampanie vor sări în toată Europa. Dar cei care ridică un pahar ar trebui să se gândească la ziua de mâine, notează POLITICO.

O preluare democrată a Congresului este puțin probabil să ofere Europei o ușurare imediată.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...
  • Constrâns pe plan intern, Trump ar fi în continuare liber să se concentreze pe politica externă și comerț.
  • În această zonă, puterea executivă americană se confruntă cu relativ puține verificări din partea Congresului.
  • Astfel, crește riscul unor noi dispute și al unor cerințe mai dure la adresa Europei.

„Ar fi o greșeală din partea europenilor să presupună că vor exista relații transatlantice mai calde”, a declarat Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat german și fost președinte al Conferinței de Securitate de la München. „Presupunerea mea este că se va întâmpla exact opusul.”

Donald Trump are spațiu sufiecient pentru a-și promova agenda în străinătate / Foto – Mediafax

Nu cred că Trump are nevoie de motive sau scuze pentru a «ataca» Europa”

Un sondaj recent la nivelul UE a constatat că 58% dintre respondenți susțin democrații, comparativ cu doar 18% pentru republicanii lui Donald Trump. Sondajele de opinie sugerează că adversarii europeni ai președintelui SUA își vor îndeplini dorința. Dar ar fi mai bine să evite orice triumfalism sau aroganță, îi sfătuiește Ischinger.

„Vor exista voci aici, în Europa, unele importante, care vor dori să-i sărbătorească și să-i felicite pe democrați, dar cred că asta ar fi otrăvitor”, a declarat acesta pentru POLITICO. 

„I-aș sfătui pe prietenii mei europeni să fie cumpătați și să evite să creeze orice pretext care să ducă la o supărare a Casei Albe pe Europa”, a adăugat Wolfgang Ischinger, chicotind.

Alții sunt sceptici că reticența va face vreo diferență. Printre aceștia se numără Nathalie Tocci, fostă consilieră a doi șefi de politică externă ai UE.

„Ca să fiu sinceră, nu cred că Trump are nevoie de motive sau scuze pentru a «ataca» Europa”, a spus ea.

Și va fi greu să nu sărbătorești, a argumentat ea, dacă îți pasă de democrație, având în vedere legăturile dintre mișcarea MAGA a lui Trump și politicienii populiști de extremă dreapta din Europa. 

Un sondaj recent la nivelul UE a constatat că 58% dintre respondenți susțin democrații, comparativ cu doar 18% pentru republicanii lui Donald Trump / Foto – Mediafax

O preluare democrată a Congresului ar avea un impact practic redus asupra Europei

Un regres pentru Trump ar putea ridica moralul liberalilor și centriștilor europeni, mai notează POLITICO. Aceștia au profitat de eșecurile electorale ale lui Viktor Orbán din Ungaria și Aleksandar Vučić din Serbia. Consideră că populismul a atins un vârf – sau cel puțin a stagnat.

  • Această concluzie ar putea fi prematură.
  • Puterea în sondaje a franțuzoaicei Marine Le Pen și recentele victorii ale partidului german Alternativa pentru Germania sugerează că politica populistă rămâne puternică.
  • Totuși, „o respingere a MAGA le-ar da liberalilor și centriștilor un impuls moral”, a spus Tocci.

Dar ar fi o victorie democrată benefică pentru UE pe termen scurt? „Nu prea mult”, a spus Ischinger.

O preluare democrată a Congresului ar avea un impact practic redus asupra Europei și ar putea chiar înrăutăți situația.

Un regres pentru Trump ar putea ridica moralul liberalilor și centriștilor europeni / Foto – Mediafax

„Nu vă așteptați la prea multe schimbări din partea administrației Trump”

„Dacă Donald Trump se trezește prins în capcana anchetelor Congresului, a procedurilor de impeachment și este constrâns pe plan intern de un Congres ostil, este inevitabil să se îndrepte către punctul slab al Congresului, în ceea ce privește politicile externe și comerciale”, a adăugat Ischinger.

„Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă asprime și chiar mai multe cerințe din partea lui Trump față de Europa”.

Kurt Volker, care a fost ultimul ambasador american la NATO în timpul mandatului lui George W. Bush, este de aceeași părere. 

„Nu vă așteptați la prea multe schimbări din partea administrației Trump”, a avertizat el. „Congresul va investiga totul. Îi vor investiga pe Trump, familia sa, afacerile familiei Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, Elon Musk, Pete Hegseth și Kash Patel de la FBI. Trump va lupta împotriva acestui lucru până la capăt și va fi un circ mare”, a continuat Kurt Volker.

Mutările lui Trump, greu de anticipat

„Bine, democrații vor susține mult mai mult Ucraina și NATO, dar nu-i pot da ordine lui Trump să facă anumite lucruri. Pot aproba bani, dar Trump pur și simplu se întoarce și spune: «Ei bine, nu trebuie să-i cheltuiesc.»”, a adăugat Volker.

Fostul ambasador a declarat că nu este sigur ce direcție va urma Trump în ceea ce privește Iranul — relansarea operațiunilor militare sau lăsarea crizei în seama Europei și Asiei.

În ceea ce privește NATO și reducerea desfășurărilor americane în Europa, Volker suspectează că Trump va fi precaut de teama unor reacții negative în plan intern.

Pe de altă parte, Donald Trump este „extraordinar de greu de anticipat”, a declarat Bronwen Maddox, directoarea și CEO-ul think tank-ului britanic Chatham House.

„Poate că se va retrage după câteva critici inițiale la adresa rezultatului alegerilor și se va concentra pe monumentele pe care le-a planificat, inclusiv sala de bal a Casei Albe”, a speculat ea cu speranță, dar fără prea multă convingere.

Mutările lui Trump sunt greu de anticipat / Foto – Mediafax

Niciun motiv de sărbătoare

Maddox nu vede niciun motiv de sărbătoare, indiferent de rezultatul alegerilor sau de reacția lui Trump. Liderii europeni ar trebui, în schimb, să reflecteze asupra cât de mult s-au schimbat SUA.

Europenii au înțeles cu greu importanța MAGA și cât timp ar putea dăinui mișcarea, a spus Maddox. Aceasta consideră că se recunoaște prea puțin cât de mult s-a schimbat peisajul politic american – inclusiv Partidul Democrat. 

„Nu cred că America mai vede Europa așa cum o vedea înainte”, a spus ea. „Pentru mine, acest mesaj este clar de ceva vreme.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ATAC Aproape 500 de drone ucrainene, interceptate de Rusia, luni seara. Se îndreptau spre Moscova
09:00
Aproape 500 de drone ucrainene, interceptate de Rusia, luni seara. Se îndreptau spre Moscova
FLASH NEWS SUA au bombardat insula Qeshm din Iran, cu o zi înaintea alegerilor. Trump susține că „nu există un război în desfășurare”
08:16
SUA au bombardat insula Qeshm din Iran, cu o zi înaintea alegerilor. Trump susține că „nu există un război în desfășurare”
FLASH NEWS Donald Trump, apel de ultimă oră către americani: „Sunt cele mai importante alegeri din viața noastră”. Republicanii riscă să piardă ambele camere ale Congresului
07:27
Donald Trump, apel de ultimă oră către americani: „Sunt cele mai importante alegeri din viața noastră”. Republicanii riscă să piardă ambele camere ale Congresului
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump riscă să piardă controlul Congresului. Ce se decide astăzi și de ce votul poate schimba politica SUA
07:00
Donald Trump riscă să piardă controlul Congresului. Ce se decide astăzi și de ce votul poate schimba politica SUA
ALEGERI ÎN SUA Rezultatul dorit de Trump: Ultima oară când republicanii au păstrat controlul asupra ambelor camere din Congresul SUA în urma unor alegeri de la mijlocul mandatului
06:00
Rezultatul dorit de Trump: Ultima oară când republicanii au păstrat controlul asupra ambelor camere din Congresul SUA în urma unor alegeri de la mijlocul mandatului
ALEGERI ÎN SUA Motivul pentru care Trump cere Curții Supreme blocarea a 20.000 de buletine de vot din California
01:16
Motivul pentru care Trump cere Curții Supreme blocarea a 20.000 de buletine de vot din California
Mediafax
Le Monde: România, pe lista țintelor Rusiei. Ce obiective strategice au fost vizate
Digi24
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în Florida. Explicațiile unui pilot
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu?
Digi24
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
A fost aprobată o versiune mai ieftină pentru singurul medicament injectabil din lume care previne HIV
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Spania
Cum să economisești bani?! Două metode simple: „Funcționează bine!”
VIDEO Ion Cristoiu: Nicolae Ceaușescu despre Criza politică din Polonia de azi
09:17
Ion Cristoiu: Nicolae Ceaușescu despre Criza politică din Polonia de azi
EMISIUNI Cine câștigă Asia Express 2026 | Am aflat cele 2 echipe care ajung în marea finală de miercurea viitoare, ora 20:30, de la Antena 1
09:02
Cine câștigă Asia Express 2026 | Am aflat cele 2 echipe care ajung în marea finală de miercurea viitoare, ora 20:30, de la Antena 1
MEDIU Turismul off-road neautorizat, pericol pentru ariile naturale protejate. Ce soluții propun autoritățile
08:47
Turismul off-road neautorizat, pericol pentru ariile naturale protejate. Ce soluții propun autoritățile
ANCHETĂ Operațiunea Jupiter. Sute de percheziții au loc în această dimineață, în mai multe județe din România
08:33
Operațiunea Jupiter. Sute de percheziții au loc în această dimineață, în mai multe județe din România
ALERTĂ Cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe localități din județul Constanța. Au căzut deja 80 de litri de apă pe metru pătrat
08:09
Cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe localități din județul Constanța. Au căzut deja 80 de litri de apă pe metru pătrat
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.713. Anunțul SUA pe care îl aștepta o lume întreagă: noi negocieri ruso-ucrainene săptămâna viitoare, la Abu Dhabi
08:05
Război în Ucraina, ziua 1.713. Anunțul SUA pe care îl aștepta o lume întreagă: noi negocieri ruso-ucrainene săptămâna viitoare, la Abu Dhabi

Cele mai noi

Trimite acest link pe